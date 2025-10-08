Истината за пътя на Вълчо и Маринка Арабаджиеви от месокомбината до безмерните богатства

© Историята на приватизатора на Елените Ветко Арабаджиев е нагледна илюстрация на прехода в България и на хората, които получиха лъвския пай от икономика, изграждана с десетилетия.



Строителството на самото ваканционно селище започва още през социализма. В средата на 80-те г. на ХХ век в живописния залив, разположен на около 10 км от Слънчев бряг, са построени от финландци дву- и триетажни къщи, бунгала и няколко хотела. Всичко е потънало в зеленина, тъй като комплексът е проектиран като парк.



В периода на масовата приватизация КК Елените е придобит от РМД. По същото време служителят в месокомбината в Пловдив Вълчо е сменил името си на Ветко и се е превърнал в едър бизнесмен, който се занимава с внос на суровини и производството на спирт – дейност, до която беше добре известно, че не се допуска всеки.



В същия период фирма на Арабаджиев участва в приватизацията на държавния захарен завод "Кристал" в Пловдив, с което бизнесменът получава около 30% от пазара на захарни изделия и дори още по-голям дял от спиртния пазар, изчисли вестник "Пари".



В този период интересите на Арабаджиев, който лети като торпедо към доходоносни бизнеси на прехода, се насочват и към туризма. Първата му приватизация е хотел "Марица" в Пловдив, а през 1998 г. негово дружество придобива и резиденцията на Тодор Живков в Слънчев бряг.



През 2002 г. идва редът на Елените. Вестник "Капитал" коментира, че това се случва, след като Арабаджиев не успява да вземе комплекса първо чрез приватизационната сделка, подкрепяйки неуспялото РМД, а после и чрез съдебно дело.



Ветко и съпругата му Маринела, променила също името си (от Маринка), са избрани за изпълнителни директори на Елените, а в борда на дружеството влизат още двама пловдивчани, считани за техни приближени. Според публикации новият собственик купува около 260 дка в залива с намерение компанията му "Виктория груп" да построи още хотели и апартаменти на общо 1000 дка. Така на самия бряг през следващите години изникват няколко огромни хотела. Освен в Елените, по това време Арабаджиев вече има туристически обекти в Пловдив, в Слънчев бряг и в Пампорово.



Разрастването на империята на Арабаджиев е съпътствано с изключителна показност. Медиите редовно получават информация за новите автомобили в автопарка на семейството. Всички научават, включително и със снимков материал, че пловдивчанинът си е поръчал последен модел "Ролс-Ройс Фантом" за повече от 1 млн., който ще краси гаража редом до също последни модели "Мерцедес-Макларън", "Майбах", "Бентли", "Порше", "Хъмър", "Рейндж Ровър" и т.н. На празненствата на фамилията пеят скъпоплатени световни звезди като Демис Русос.



На журналистите е съобщено също и че първи в България още в началото на ХХI в. Арабаджиеви се сдобиват с флотилия от два частни самолета. Един от синовете на Ветко – Владимир, е автомобилен състезател и пилот във Формула 3000, а дъщерята Алекс е много запалена по коне и дори отива на бала си с расов жребец.



Наблюдавайки стремглавия възход на Арабаджиев, хората си задаваха въпроса какво лежи в основата му. В края на 2013 г. Комисията по досиетата на кредитните длъжници разсекрети агентите на Държавна сигурност, които са кредитни милионери на банка "Хеброс" в Пловдив. В списъка фигурираше и името на Вълчо Арабаджиев като агент Стефан към Окръжно управление на МВР-Пловдив, отдел ДС, съобщиха "Флагман", "Офнюз" и други медии. Фирма, в която Арабаджиев е съдружник, е един от големите длъжници на фалиралата банка. Според съобщението комисията разполага с данни, от които става ясно, че Арабаджиев има принадлежност към службите и след 10 ноември 1989 г.



Жителите на София се ядосаха на пловдивския бизнесмен, след като той придоби бившия Японски хотел, който преди сделката през 2014 г. се казваше "Кемпински Зографски". След продажбата компанията "Виктория груп ВМ" му даде името "Маринела". На следващото лято новите собственици изкорениха японска вишна на входа на хотела, един от символите още с построяването, и решиха да засадят палми на същото място. От общината наложиха на дружеството глоба от 50 000 лв. От "Виктория груп ВМ" обясниха, че дървото е било преместено вътре в комплекса, за да бъде спасено.



"Искрено се извиняваме за създаденото обществено неудобство и считаме отправените репутационни нападки към хотел "Маринела" за неоснователни, тъй като сме положили дължимата грижа и сме се старали да опазим природата", пишеше в официално тяхно становище.



През 2018 г. в два от 11-те хотела на Арабаджиев - "Маринела" и "Марица" в Пловдив, бяха извършени прокурорски претърсвания При тях са намерени над 10 млн. лв. в брой. "Излизат пари от куфари, кутии, сейфове, касетки в банки" - разказа тогавашният зам.–главен прокурор Иван Гешев с пояснение, че се е наложило спешно да се търси съдействие от БНБ за броячни машини.



Ветко и Маринела бяха обявени за общодържавно издирване и бе издадена европейска заповед за арест и червена бюлетина от Интерпол.



След няколкомесечно търсене бяха открити във вила в курортно градче край Барселона. Имотът бе собственост на друг издирван българин - Георги Семерджиев, наричан и Жоро Шопа, считан за дясна ръка на осъдения за трафик на наркотици Евелин Банев - Брендо.



През 2019 г. специализираната прокуратура съобщи, че внася обвинение срещу Арабаджиеви и още петима души за участие в организирана престъпна група за данъчни измами, укриване на данъци и пране на пари, извършвани в периода 2013 - 2018 г. Придобитите чрез данъчните измами средства после били изпирани с поредица от трансакции, за да бъде скрит произходът им. За пране на пари обвинение получи и синът на Арабаджиеви. Във връзка с разследването КПК наложи запор на тяхно имущество за над 310 милиона лева. Съдебният процес още не е приключил.



През 2017 г. тогавашният министър на туризма Николина Ангелкова участва в проверка на пречиствателната станция за отпадни води в Елените, собственост на фирма на Арабаджиев. След това тя съобщи, че на място и по документи е установено, че съоръжението няма лиценз за ВиК оператор, но че въпреки това собственикът му събира такси. Според инспектори капацитетът на пречиствателната станция е изчерпан, но се приемат допълнителни количества. През 2018 г. БНР съобщи, че екоинспекцията в Бургас е внесла сигнал до прокуратурата и НАП срещу Арабаджиев за неплатени над 7 милиона лева глоби, наложени на пречиствателната станция. Само за текущата 2018 г. Арабаджиев е бил глобен с близо 1,8 млн. лв.



Според директора на регионалната екоинспекция Тонка Атанасова освен на хотелите във ваканционното селище съоръжението пречиства отпадните води и на голяма част от имотите в Свети Влас, но капацитетът му е недостатъчен. Наложените глоби не били обжалвани, но не са и платени, поради което контролните органи предприели допълнителни действия, пише "24 часа". През декември същата година пречиствателната станция на Елените спря работа.



Глобите все още не са платени. Водата в системата за пречистване не тече. Но потопът в комплекса сега извади на бял свят поредица от нарушения в законите - алчност и наглост, подкрепени и от държавата, за да се случи трагедията с 4-ма загинали.