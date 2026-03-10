Инцидентите с дронове около летищата най-вероятно са провокация, а не случайност, обяви по bTV инженер Стойко Топалов, президент на Международната асоциация за борба с дроновете.Коментарът му е във връзка със сигналите за безпилотни апарати, заради които за два дни въздушното пространство на летище "Васил Левски“ в София беше временно затваряно, а полети бяха пренасочвани.По думите му вероятността подобни случаи да са резултат от небрежност е малка."Според мен това, което се случва към този момент, е абсолютна провокация. Ако говорим за небрежност – няма по тъмните часове на деня да се вдигне дрон, който просто да заснеме кацането или излитането на конкретен самолет“, заяви Топалов.Според експерта има няколко възможни обяснения за подобни действия: "Единият сценарий е да се тества реакцията. Вторият сценарий е да се покаже, че има необходимост от закупуване на антидрон системи.“Той посочи, че по негова информация в България няма внедрени антидрон системи на летищата."Няма официална информация за закупуване на антидрон системи в последната една година. Дори след инцидента на летището“, допълни експертът.Топалов подчерта, че дори малък дрон може да представлява сериозна опасност за самолетите: "Един малък или голям дрон може да нанесе такива щети по самолета, че буквално да се стигне до катастрофа. Огромни са рисковете.“Летищата по света са зони, в които полетите с дронове са забранени, а много от устройствата имат вградени ограничения. Те обаче могат да бъдат заобиколени."Производителят е сложил тези зони в дрона, но ако се хакне, може да лети и в тези зони“, обясни Топалов.По думите му в редица държави има специализирани структури, които следят за подобни нарушения."В развитите държави има специална полиция, която се грижи за безопасността от дронове. Те имат технически средства, с които наблюдават постоянно въздушното небе – видеонаблюдение, радиочестотни сензори и други“, допълни експертът.Той допълни, че системите могат да открият както дронове, които излъчват сигнал, така и модифицирани апарати.Според експерта най-доброто решение е изграждането на интегрирана система за защита: "Според мен трябва да се изгради национална система, която да бъде съвместима и за военни, и за цивилни – за дронове и антидрон системи, съвместима с НАТО.“Той подчерта, че подобна система трябва постоянно да се обновява, за да бъде максимално ефективна.