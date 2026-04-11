Заради мокра настилка в района на 342-ри километър на АМ "Тракия" в посока Бургас е станал инцидент. Потребители на социалната мрежа съобщават за автомобил, обърнат по таван, съобщава Plovdiv24.bg.

Районът между 342 и 348 км беше в ремонт допреди дни. Движението беше отворено на 8 април специално за великденските празници, но при ограничение на скоростта от 80 км/ч.

Към момента няма официална информация за инцидента, както и за сериозно пострадали.

Шофирайте отговорно, тъй като пътната настилка е мокра.