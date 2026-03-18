Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Имотният пазар в България се успокоява: ръстът на цените се забавя, но достъпността се влошава

Пазарът на недвижими имоти в България започва да показва признаци на стабилизиране след силния ръст през 2024 и 2025 г., като се наблюдава забавяне в броя на сделките и по-нисък темп на поскъпване. Въпреки това липсват категорични сигнали за свръхпредлагане, дори в София, където се отчита известно увеличение на офертите.

Това коментира имотният експерт Добромир Ганев в ефира на Bloomberg TV Bulgaria.

Според него забавянето на пазара е било очаквано още преди началото на 2026 г. Въпреки че предлагането в София се е увеличило с около 10%, това не е достатъчно, за да се говори за свръхпредлагане, особено на фона на спад в новото строителство с между 25% и 30% в столицата и във Варна.

"Не бих казал, че има свръхпредлагане, даже се притеснявам от това, че предлагането не е достатъчно на търсенето“, посочва Ганев.

След период на двуцифрени увеличения на цените, пазарът постепенно преминава към по-умерен растеж. Вече се отчита спад в темпа на поскъпване до едноцифрени стойности, което според експерта е по-здравословна тенденция.

"От 2022 г. насам имахме двуцифрен ръст почти всяко тримесечие. Надявам се да преминем към ръстове до 5%, което ще облекчи натиска върху купувачите“, допълва той.

Основен проблем остава разминаването между доходите и цените на жилищата. Данни на Национален статистически институт показват, че през 2024 г. за първи път цените на имотите изпреварват значително ръста на възнагражденията — тенденция, която продължава и през 2025 г.

Ръстът на цените през последните години е довел до промяна в поведението на купувачите. Те вече са по-взискателни и обръщат повече внимание на качеството на имотите, локацията и инфраструктурата. Паническите покупки, характерни за предходния период, постепенно намаляват.

"Ще видим по-логичен и по-спокоен пазар, на който решенията се вземат по-обмислено“, смята Ганев.

Според експерта по-голямата активност на инвеститорите, включително на вторичния пазар и сред строителните предприемачи, може да допринесе за балансиране на пазара.

"Надявам се инвеститорите да бъдат по-консервативни в очакванията си за печалба и да предложат повече имоти, което ще помогне за стабилизиране на пазара“, заключава той.