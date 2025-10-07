ИЗПРАТИ НОВИНА
Има и друг начин за получаване на пенсиите освен по банков път или от Пощенски клон, но датите са различни
Автор: Десислава Томева 16:57Коментари (0)256
© Фокус
Обичайните пътища, по които пенсиите достигат до хората са – чрез банков превод или физическо взимане от Пощенска станция. Съществува и друг вариант, на който пенсионерите могат да разчитат. "Фокус" предоставя информацията, получена от експертите в НОИ.

Друг начин, по който може да се изплаща пенсията, е по лична платежна сметка чрез доставчик на платежни услуги (ДПУ), лицензиран от Българска народна банка, и клон на ДПУ, осъществяващ дейност на територията на страната. За да се пристъпи към използването на този начин, пенсионерът следва да подаде заявление до териториалното поделение на НОИ (ТП на НОИ), което може да бъде изпратено и по електронен път по реда на Закона за електронното управление, с квалифициран електронен подпис или с персонален идентификационен код (ПИК).

При първоначалното отпускане на пенсията обстоятелството да се изплаща пенсията чрез ДПУ или клон на ДПУ се вписва на съответното място в заявлението за отпускането й, а след това – със заявление по образец до териториалното поделение на НОИ – платец на пенсията. Заявлението може да бъде подадено чрез ДПУ или клона на ДПУ при разкриване на сметката. Преди да подаде заявление до ТП на НОИ, лицето трябва да има разкрита лична платежна сметка.

В този случай е много важно да се знае, че сметката трябва да е лична. Освен че трябва да бъде лична, сметката, по която ще се превежда пенсия, може да бъде само спестовна безсрочна или разплащателна. Пенсията може да бъде изплащана и чрез дебитна карта, която представлява вид разплащателна сметка.

Задължително условие е към заявлението да се приложи копие на документ от ДПУ или клона на ДПУ, в което е вписана платежната сметка – Международен номер на банковата сметка - IBAN. Когато заявлението е прието в ДПУ или клона на ДПУ, ако има договореност между този доставчик и НОИ за обмен на подобна информация, не се прилага копие на документ с номера на личната платежна сметка, а ДПУ или клона на ДПУ потвърждава в заявлението номера на сметката на титуляря.

Сметката може да бъде разкрита в избран от пенсионера доставчик на платежни услуги, лицензиран от Българска народна банка или клон на доставчик на платежни услуги, осъществяващ дейност на територията на страната. Важно е да се знае, че заявленията за превеждане на пенсия по лична платежна сметка, получени в ТП на НОИ до 25-о число на месеца, се изпълняват от първо число на месеца, следващ месеца на подаването им, а получените след 25-о число на месеца, се изпълняват от първо число на втория месец, следващ месеца на подаването.

Когато пенсионерът реши да закрие сметката си в даден ДПУ или клон на ДПУ, е желателно незабавно да уведоми ТП на НОИ за това обстоятелство. Тъй като пенсиите се превеждат месец за месец, ако в ТП на НОИ няма информация, че платежната сметка е закрита, преводът отново ще бъде извършен по нея. ДПУ или клонът на ДПУ уведомява ТП на НОИ, че сметката е закрита и връща преведените суми. Така лицето може да остане без пенсия, докато не заяви начина за нейното получаване.

Преводът на пенсия по сметка се извършва в първите 3 работни дни от започване изплащането на пенсиите в пощенските станции, а именно от 7-о до 9-о число на месеца включително, когато тези дни са работни. Когато те са неработни, преводът се извършва на следващия работен ден. Това означава, че сумите по платежните сметки могат да бъдат налични и на 10-о число на месеца, за който се отнасят.

Важно!!! Тъй като много често пенсионерите не са информирани за това обстоятелство, е важно да се знае, че не винаги пенсията може да се получи от ДПУ или клона на ДПУ на 7-о число.


