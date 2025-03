Илия Лазаров: България трябва да има своето самочувствие, че е една от древните държави на Европа

© Фокус България трябва да има своето самочувствие, че е една от древните държави на Европа, че имаме много качествена храна, много качествени напитки и да се гордеем с това и да го промотираме. Една Италия именно по този начин развива своя туризъм – с техните храни, напитки, налагайки ги в световен мащаб. Това каза евродепутат от ГЕРБ-СДС/ЕНП и член на Комисията по международна търговия в Европейския парламент Илия Лазаров в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“ във връзка със събитието от Европейския парламент From Vine to Wine, което ще се проведе в Брюксел и на което България ще може да представи уникални и редки вина.



По думите му събития като From Vine to Wine позволяват на България да покажа, че е част от Европа.



"Важно да се знае за нас и да имаме самочувствие в тази сфера, и да устояваме правата най-вече на нашите производители на качествени напитки и на качествени храни", каза още Лазаров.



Според него бюрокрацията генерира прекалено много правила и регламенти, които отказват както производители, така и търговци от доста бизнеси.



"Европа на няколко пъти през последните години се простреля в краката, грубо казано, със своите излишни регламентации, които доникъде не водят, защото ние спазваме определените регламенти, но около нас никой не ги спазва", посочи Лазаров.