Икономист: България развива яки мутри със златни ланци и огромно количество политици и техните миски
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:48
©
Голяма част от населението в редица богати и развити държави страда от тревожно ниски нива на грамотност, показва ново проучване. Според икономиста проф. Боян Дуранкев, ситуацията у нас не е по-различна и прогнозата за България е песимистична.

Данните от изследването показват, че представата за всеобща образованост в развити държави е по-скоро мит. Класацията разкрива огромни различия:

Лидери по грамотност: Япония, Швеция, Финландия.

С много добри показатели: Нидерландия, Норвегия, Дания.

Удовлетворяващи изискванията: Великобритания, Белгия, Канада.

Под средното ниво: САЩ, Южна Корея, Испания, Австрия, Латвия, Унгария, Хърватия.

Трагично представяне: Италия, Израел, Литва; малко над тях са Чили, Португалия и Полша.

България: тревожни прогнози

Макар България да не е участвала официално в класацията, проф. Дуранкев изразява сериозни притеснения.

"Допускам, че ако участваше в това класиране, България още повече щеше да свали средното ниво надолу“, категоричен е той.

Според професора, в епохата на бурни иновации и нови технологии, високото образователно равнище е "тайният двигател“ на прогреса.

Проф. Дуранкев критикува посоката на развитие на България, като посочва, че страната се фокусира върху сектори, които не допринасят за качествен скок в развитието:

"България развива туризъм, хазарт, банки, застрахователни и пенсионни фондове, бързи кредити, инфлуенсъри, моделки, яки мутри със златни ланци и безумни дрифтъри, огромно количество 'политици' и техните миски.“

В заключение, професорът завършва коментара си с остър риторичен въпрос:

"Путин ли е пак виновен?!“







Най-големият жилищен комплекс в България, който е по-голям от много градове в страната
20:56 / 19.09.2025
Държавен служител: Парите, с които преди пълнехме хладилника за три седмици, сега можем да купим храна за два дни
22:17 / 20.09.2025
Всяко увеличение на минималната работна заплата увеличава над 40 други социални плащания
20:28 / 19.09.2025
Историк: Истинският национален празник на България не е 3 март, а 22 септември
09:00 / 19.09.2025
Руснаци и британци се освобождават от имотите, които закупиха у нас през последните години
09:41 / 19.09.2025
Октомври ще е златен за някои от нас, парите идват неочаквано
13:01 / 20.09.2025
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:02 / 20.09.2025
