Икономист: България развива яки мутри със златни ланци и огромно количество политици и техните миски

© Голяма част от населението в редица богати и развити държави страда от тревожно ниски нива на грамотност, показва ново проучване. Според икономиста проф. Боян Дуранкев, ситуацията у нас не е по-различна и прогнозата за България е песимистична.



Данните от изследването показват, че представата за всеобща образованост в развити държави е по-скоро мит. Класацията разкрива огромни различия:



Лидери по грамотност: Япония, Швеция, Финландия.



С много добри показатели: Нидерландия, Норвегия, Дания.



Удовлетворяващи изискванията: Великобритания, Белгия, Канада.



Под средното ниво: САЩ, Южна Корея, Испания, Австрия, Латвия, Унгария, Хърватия.



Трагично представяне: Италия, Израел, Литва; малко над тях са Чили, Португалия и Полша.



България: тревожни прогнози



Макар България да не е участвала официално в класацията, проф. Дуранкев изразява сериозни притеснения.



"Допускам, че ако участваше в това класиране, България още повече щеше да свали средното ниво надолу“, категоричен е той.



Според професора, в епохата на бурни иновации и нови технологии, високото образователно равнище е "тайният двигател“ на прогреса.



Проф. Дуранкев критикува посоката на развитие на България, като посочва, че страната се фокусира върху сектори, които не допринасят за качествен скок в развитието:



"България развива туризъм, хазарт, банки, застрахователни и пенсионни фондове, бързи кредити, инфлуенсъри, моделки, яки мутри със златни ланци и безумни дрифтъри, огромно количество 'политици' и техните миски.“



В заключение, професорът завършва коментара си с остър риторичен въпрос:



"Путин ли е пак виновен?!“