IT специалист: Програмистите в България получават по-големи заплати от техните колеги в Германия

Изкуственият интелект продължава да навлиза все по-детайлно и практически в сфери, за които само преди месеци се е говорило теоретически. Развитието вече е по-регламентирано и структурирано от началния период на експериментиране, като в България има качествена промяна в опитите на фирмите да въведат технологията, а IT бизнесът усилено споделя опит и информация. Това ще даде на България много сериозно предимство в съревнованието за AI, каза Доброслав Димитров, председател на БАСКОМ и БРАИТ, в ефира на предаването "Светът е бизнес" по Bloomberg TV Bulgaria с водещ Ивайло Лаков.



Достъпът до таланти продължава да остава жизненоважен за IT индустрията и това продължава да е вярно с навлизането на AI. Целият сектор остава зависим от наличността на хора и желанието им да работят в България, каза Димитров.



"Ако един редови програмист или експерт ви е бил полезен за едно нещо преди, в ерата на изкуствения интелект ви трябва много добър експерт, който да може да се възползва от този инструмент. Ако не може да се възползва от него, неговата добавена стойност пада много значително. Тук образованието и желанието да надграждаш себе си е много важно - хората обичаме да сме мързеливи, станали сме експерти в дадена област и сме щастливи. Което се случва тук е, че трябва много бързо да се научим на нови неща."



Такива кадри са мобилни, което прави и IT бизнесът толкова мобилен, тъй като е изцяло базиран на този човешки капитал.



"Нашият бизнес изглежда много симпатичен, с много висока добавена стойност, но той е и много чуплив - това е частта, която държавата не разбира... Когато условията в държавата не са ОК, човек си събира семейството и се премества някъде другаде", каза Димитров и добави, че заплащането вече не е основната причина за напускането на български програмисти, а неща като образование на децата, здравеопазване или лоша инфраструктура.



"През последните пет-шест години IT специалистите в България са с по-висок стандарт на живот от техните колеги в Германия. Но не можем да излезем с другите условия, които са извън парите - става дума за средата, в която живеем. Причината да остават, е че все пак имат по-висок стандарт на живот - ако им вдигнем данъците, те губят причината да останат тук."



Без значителни и бързи подобрения в средата на живот и държавна политика за налагането на България като добро място за живеене, страната няма да успее да привлече и нужните на индустрията кадри от чужбина, каза Димитров. Трябва да се разпознае, че човешкият ресурс е поне толкова важен, колкото е финансовият, и това мислене трябва да се налага на всяко едно ниво, добави той.



Повишаване на максималния осигурителен доход ще увеличи разходите на фирмите в сектора и ще намали привлекателността на България за IT специалисти, а последните предложения на Министерство на финансите за формула, по която нивото да бъде качвано всяка година и да е свързано със средната заплата, ще го превърне във "форма на скрит прогресивен данък", каза Димитров. Секторът не е против повишаването, ако за това има добра аргументация.



"Ние сме против автоматизма на повишаването, а не по принцип, че трябва да бъде повишавано на някакво време, нормално е... Ние сме голяма част от светлата икономика на България - тези хора плащат данъци на всичко, което изкарват, а в същото време имаме близо милион души, които са на минимална заплата в България. Никой не може да ме убеди, че наистина половината от работещите в България са на минимална заплата - това означава, че има много голяма сива икономика. Ние не сме изсветлили икономиката, но ще натоварим малкото, които са дръзнали да бъдат изцяло на светло. Това е много лош сигнал къде е вниманието на държавата да си реши проблема в неплащането на данъци - тарикатите, които не плащат данъци, не ги закачаме, но балъците, които плащат, ще им вземем още."



Прогресивното увеличение на максималния осигурителен доход ще натовари неравностойно малък брой хора и ще намали средната класа, като може да предизвика и сива икономика в сектора заради увеличените разходи за фирмите, каза Димитров. Това само ще увеличи по-дългосрочни проблеми като недофинансирането на пенсионната система заради липсата на плащащи данъци работници.



"Ако икономиката на България тази година порасне, единствената причина за това ще бъдат IT индустриите", каза Димитров, позовавайки са на данни от вътрешно изследване на сектора.



"Няма отрасъл, който да не се срива като приходи след първата половина на годината, с изключение на нашият."



Този сериозен спад е основно заради икономическите проблеми в Германия - софтуерната индустрия също страда, като ефектите са в по-слаб ръст от предишни години, добави той.