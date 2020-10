IT конференция PlovDev ще подкрепи семействата, изпаднали в затруднение заради COVID-19

© Тази година IT конференцията PlovDev ще се проведе в онлайн формат на 25 и 26 ноември. Конференцията се организира за осма поредна година, като името на събитието произлиза от Пловдив. Това е едно от най-големите IT събития в града, което до момента се провеждаше на живо.



Регистрацията за конференцията е напълно безплатна и може да се направи на сайта plovdev.com .



Онлайн събитието ще даде възможност на представители от ИТ сферата в цяла България, да се присъединят от всяка една точка, стига да имат интернет връзка.



PlovDev събира IT професионалисти, заинтересовани от новостите в технологичната сфера. Основната част от събитието са лекциите на разнообразни теми в IT сферата, иновации в света на технологиите, новости в различните езици на програмиране, изпитани техники, полезни практики в ежедневието на програмистите и др. Гостуващите лектори са познати професионалисти в бранша с дългогодишен опит, които споделят от първо лице най-новите тенденции на пазара.



Конференцията PlovDev се провежда с изцяло нестопанска цел, като по традиция, посетителите на събитието могат да закупят тениска и да подкрепят благотворителна кауза. Тази година събитието ще подкрепи Фондация WeCare в помощ на семейства, които са изпаднали в затруднено положение покрай Ковид-19. Всички дарения ще бъдат използвани за закупуването на пакети с хранителни продукти.