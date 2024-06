IT Helpdesk от А1 предлага експертно IT обслужване на бизнеса в отговор на технологичните предизвикателства

© · Решение за цялостно IT обслужване на бизнесите и техните служители



· Експертен анализ и препоръки за ефективно използване на бизнес приложенията



· Осигурява високо ниво на сигурност и защита на информацията



· Гарантирани срокове за реакция при инцидент и планирани дейности



A1 предлага решение за експертна IT поддръжка за бизнеса. С IT Helpdesk организациите получават управление и поддръжка на PС и IT оборудване, както и разрешаване на често срещани технически проблеми от висококвалифицирани специалисти на А1. Услугата е част от богатото портфолио на А1 с IT решения за бизнеса. Тя включва експертна оценка и препоръки за използвания бизнес софтуер като част от цялостното IT обслужване на работните станции на служителите. По този начин се намаляват рисковете от прекъсване на работния процес и в резултат се постига повишена продуктивност. С IT Helpdesk компаниите повишават сигурността и защитата на информацията.



"Киберсигурността се превръща във все по-голяма и важна тема за бизнес организациите и техните служители. Фактът, че 64% от представителите на компании от малкия и среден бизнес в световен мащаб позволяват на служителите си достъп до служебна информация от персонални устройства, води до компрометиране на сигурността, което създава значителни рискове за организациите. Проактивните действия за защита, контрол и управление на служебните устройства са от все по-критична важност. Вероятността за неоторизиран достъп и компрометиране на служебно устройство е със 71% по-висока, когато то не е под централизирано управление и защита. Затова А1 предлага разнообразни технологични решения за експертно IT обслужване, с което допринасяме за повишаване на ефективността на техните служители и на нивото на сигурност и автоматизация на процесите“, коментира Михаил Семерджиев, старши мениджър "ICT услуги“, А1 България.



IT Helpdesk се предлага от А1 в Basic и Premium пакети, с които се обхваща обслужването на всички работни станции и останалите IT устройства в организацията като сървъри, мрежови устройства, принтери и други. Компаниите получават възможността сами да избират между различните нива на обслужване според нуждите на бизнеса си. Към двата пакета може да бъде активирана и услугата A1 Cyber Backup, която включва пространство за бекъп, за да се постигне по-висока степен на сигурност на информацията.



Какво включват пакетите IT Helpdesk и какво е важно да знаете:



Basic: Включва детайлно описание и първоначална оценка на РС, достъп до IT Helpdesk система за обслужване на IT инциденти, проследяване, ескалиране и лесна обратна връзка, поддържане на систематизирана информация и регулярно обновяване.



При този пакет бизнес организациите могат да се възползват от система за отдалечен достъп за обслужване на инциденти, както и срок за реакция при възникнал проблем до 30 минути.



Premium: Включва всичкo от Basic пакета, като в допълнение регулярно се изготвят отчети за извършените дейности и се предоставят препоръки за оптимизация, консултация и съдействие при бъдещо развитие.



В този план на услугата е включено и посещение на място, приоритизиране на работата, което спомага за разрешаване на инциденти, директно ескалиране на заявки и съдействие при определяне на стратегия за бъдещо развитие на услугата.



IT Helpdesk е част от богатото портфолио технологични услуги, които А1 предлага на публичните институции и бизнес организациите по модела "като услуга“. Навлизането на разнообразни технологични решения, които имат за цел да автоматизират или подобрят различни процеси, са ключов фактор за успех по отношение на оптимизацията на ресурси, повишаване на удовлетвореността за крайните потребители и конкурентно предимство спрямо други организации.



А1 разполага с висококвалифициран IT екип, който непрекъснато надгражда компетентностите си и служители, които вече имат общо над 3000 сертификата за управление на IT услуги. С използване на IT Helpdesk "като услуга“ организациите могат да планират по-добре разходите си, да постигат по-висока ефективност и да избегнат потенциални IT инциденти, спиращи процеса на работа. По този начин ще се радват на по-висока продуктивност от страна на служителите, които ще се чувстват комфортно в изпълнението на ежедневните си задачи.