Летният сезон тази година стартира малко по-нервно от обикновено, но браншът остава умерен оптимист - очакванията са да достигнем нивата от миналото лято. Макар в момента да се наблюдава лек спад в записванията, а инфлацията да продължава да натиска бизнеса, секторът е мобилизиран да покаже, че е "жив и витален". Това коментира председателят на Българската хотелска асоциация Веселин Данев.

Едно от най-големите предизвикателства тази година се оказа неочакваното прекъсване на логистичната верига с Германия. Преди пандемията германският пазар беше безспорен лидер за родното Черноморие с над 800 000 гости годишно. Въпреки миналогодишния ръст, сега ситуацията отново е колеблива.

"Обратната връзка от германските партньори е категорична. Апетит за България има, но няма как да дойдат без сигурен въздушен транспорт. Ключът е във възстановяването на полетите“, подчерта Данев.

На този фон светлина в тунела се вижда в лицето на новото ръководство на Министерството на туризма, където бизнесът припознава по-дълъг хоризонт за действие. В момента се залага сериозно на публично-частните партньорства, като самите предприемачи инвестират сериозни средства в рекламата на дестинация България.

Според Данев няма "магическа пръчка", която да реши проблемите с един замах, но държавата трябва спешно да влезе в ролята си. Основната задача е осигуряването на атрактивни условия за авиокомпаниите, за да кацат те на нашите летища.

Веднага след пандемията Турция и Гърция предложиха изключително добри преференциални условия на дългогодишните си партньори и чартърни превозвачи.

За разлика от конкурентите ни, "гръбнакът“ на българския туризъм не получи по-ниски ДДС ставки, а летищата във Варна и Бургас останаха без държавна подкрепа или специални облекчения.

България вече не може да си позволи да работи на ниски цени, защото предлага продукт на световно ниво. И това е едно от големите ни предизвикателства в момента категоричен е хотелиерът пред предаването "Бизнес старт" по Bloomberg TV Bulgaria

Ако изключим традиционно силните румънски и украински пазари, на останалите фронтове България отчита по-скоро спадове. Тук обаче се забелязва една изключително интересна и позитивна тенденция, свързана с Централна Европа:

В момента пристиганията от Чехия са равни по брой на тези от Германия и Австрия, взети заедно. Ако преди години чешките и полските туристи избираха предимно нискобюджетни хотели, днес те масово се насочват към по-висок клас и по-качествени услуги.

Браншът продължава да се бори и на фронта с кадрите. Данев разби един от основните митове в публичното пространство – че по морето масово работят хора от трети страни.

По думите му около вноса на работна ръка има много спекулации. Голяма част от тежките и тромави процедури така и не биват завършвани, заради което много от чужденците изобщо не успяват да стигнат до България. В крайна сметка, гръбнакът на персонала си остават българите, което според Данев е и основната причина секторът да продължава да създава висока добавена стойност.