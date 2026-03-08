ЗАРЕЖДАНЕ...
Хората се обединиха, за да помогнат на бай Христо, останал без дом след пожар
© Община Стара Загора
Огънят в дома му избухва навръх Националния празник 3 март, малко преди обед. Вероятно пожарът е тръгнал от печката на дърва в една от стаите, която е ползвал за отопление.
Въпреки намесата на пожарникарите, огънят бързо се разпространил и обхванал стаите и покрива. Изпепелена е цялата покъщнина, наличните пари и всичките му документи. Христо е пострадал докато се опитвал да гаси пламъците – лицето му е обгорено, от дима са пострадали и очите му.
Някога Христо е работил като лютиер в "Кремона“ – Казанлък и до днес продължава да майстори различни неща от дърво, разказва кметът на Змейово Валентин Вълев.
Местните хора го описват като изключително добър и винаги готов да помогне. Затова веднага кметът и жителите на селото подават ръка и събират най-необходимите неща като дрехи и завивки, а още на следващия ден приятели и съседи започват да разчистват изгорелите отломки.
В момента е нужна още доброволна работна ръка, за да може по-бързо да се почистят руините и с общи усилия да започне възстановяването на дома, допълва Вълев и предоставя телефона си, за всеки, който иска да помогне, да се свърже с него.
Телефон на Валентин Вълев, кмет на село Змейово: 0877 715711
Разкритата сметка в помощ на Христо е: BG15 ESPY 4004 0034 9482 95
BIC на Изипей: ESPYBGS1
Титуляр: Христо Иванов Тодоров.
