Гражданка: Инвестирах 5000 лева в климатик, но разходите за ток не намаляха
Един от конкретните сигнали е от Петрич. Величка Дончева твърди, че от април 2025 г. насам месечните ѝ сметки за ток показват сериозни колебания, които според нея не съответстват на реалното потребление в домакинството.
"Просто реших да проверя как варират месечните ми сметки и останах шокирана. За април, когато дори бях в болничен и отсъствах, сметката е 547 лева. Предният месец бе над 600 лева. Разликата е минимална“, разказа тя.
В жилището живеят тя и 13-годишното ѝ дете. Съпругът ѝ работи в друг град и се прибира рядко, средно по ден в седмицата. Семейството се е завърнало в България преди около година след престой във Великобритания и по думите ѝ е инвестирало в нови енергоспестяващи уреди.
Най-сериозната покупка е климатик на стойност около 5000 лева, избран с цел намаляване на разходите за отопление.
"Инвестирахме, за да има спад в разходите за ток. Оказа се, че няма никакъв спад. Разочаровани сме, ззащото дадохме толкова пари и няма ефект“, коментира Дончева пред bTV.
На 23 февруари тя подава официална жалба до електроразпределителното дружество, като представя документи за отсъствие от страната през предходни периоди с цел сравнение на потреблението.
От дружеството потвърждават, че сигналът е получен и че в законоустановения едномесечен срок ще бъде изготвено становище. Междувременно на 25 февруари е извършена проверка на място. Според съставения протокол не са установени нередности.
От Комисия за защита на потребителите изискват от електроразпределителните дружества пълна информация относно начина на формиране на сметките и отчетите при сигналите за необичайно високи начисления.
Потребителски организации призовават гражданите при съмнение за некоректно отчитане да подават жалби и да настояват за проверка, като представят всички налични документи, свързани с потреблението и обстоятелствата в домакинството.
