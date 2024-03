Голямо откритие с участие на български учени в борбата с рака

© Д-р Радослав Александров и доц. Стойно Стойнов PARP инхибиторите са противоракови лекарства, които селективно потискат растежа на тумори с дефицити в капацитета за поправка на ДНК, като биват одобрявани за нарастващ брой индикации. По-задълбоченото разбиране на механизмите на действие на PARP инхибиторите, както и на функцията на тяхната мишена PARP1 представляват гореща тема в молекулярната онкология.



Учени от лабораторията по геномна стабилност и център за модерна микроскопия "Sofia Eurobioimaging Center for Advanced Light Microscopy" към Институт по Молекулярна Биология-БАН (ИМБ-БАН) са част от тринадесет-членен интердисциплинарен екип, публикувал изследване на тема "PARP1-DNA co-condensation drives DNA repair site assembly to prevent disjunction of broken DNA ends“ в едно от трите най-престижни списания в света на биологията - Cell (IF: 64.5), съобщиха от Българската академия на науките.



Представителите на седем водещи европейски научни института, сред които и ИМБ-БАН, демонстрират как кондензацията на PАRP1 белтъка задържа краищата на увредена ДНК, за да позволи нейната поправка, и как инхибиторите на PАRP1, едни от най-мощните съвременни противоракови лекарства (olaparib), повлияват този процес.



Това откритие хвърля светлина върху ролята на физични процеси като фазовото разделяне в поправката на ДНК, която пък предпазва организма от развитието на рак.



Българските членове на екипа изследваха как мутации в PАRP1 променят кинетиката му на натрупване при ДНК повреди в живи клетки. Изследванията от българска страна са финансирани от Националната Пътна Карта за Научна Инфраструктура към Министерство на образованието и науката и Фонд "Научни изследвания“.