България остава един от най-ключовите пазари в глобален мащаб за комуникационната платформа Viber. Това стана ясно от изявление на изпълнителния директор на компанията Офир Еял. По негови думи, над 90% от собствениците на смартфони у нас използват приложението, което нарежда страната ни сред най-активните пазари в света. Компанията започва официално партньорство с OpenAI - разработчика на ChatGPT. Благодарение на това, българските потребители скоро ще могат да използват функциите на популярния чатбот директно в приложението, без да се налага да превключват между различни платформи. Новата функционалност ще бъде достъпна у нас през следващите седмици. Така всичко, което можете да правите в ChatGPT, ще може да правите и във Viber“

Основното предимство на интеграцията е удобството – потребителите ще имат постоянен достъп до мощния инструмент с изкуствен интелект на едно място.

Въвеждането на подобна технология неизбежно повдига въпроси за сигурността на личните данни. От Viber обаче са категорични, че новата функция ще бъде изцяло по избор. Потребителите сами ще решават дали да активират достъпа на ChatGPT до съдържанието и контекста на своите разговори.

Компанията напомня, че платформата използва криптиране от край до край (end-to-end encryption). Това е технология, при която само участниците в даден чат имат достъп до съобщенията.

Именно това високо ниво на защита обаче се оказва причина за рестрикции в определени региони. Еял постави специален акцент върху сигурността на личните данни, като категорично заяви, че криптирането в платформата е безкомпромисно.

Дори служителите на Viber не могат да прочетат разговорите между потребителите подчерта пред bTV изпълнителният директор на Viber Офир Еял

Офир Еял сподели, че приложението бива ограничавано в някои държави, тъй като местните власти не могат да получат достъп до личната комуникация на потребителите.

Във връзка с актуалните дебати и масовите опасения, че изкуственият интелект (AI) ще доведе до вълна от безработица, Еял изрази умерена и прагматична позиция. Според него технологията няма да измести хората толкова бързо, колкото вещаят най-мрачните прогнози.

Изкуственият интелект няма да ви вземе работата. По-скоро човек, който умее да работи по-добре с него, може да ви замени. прогнозира Eял

Мениджърът съветва служителите във всички сектори да променят нагласата си и да гледат на новите технологии не като на заплаха, а като на мощен инструмент за повишаване на личната и професионалната ефективност. В бъдещето предимство ще имат тези, които съумеят бързо да се адаптират и да си сътрудничат с AI.