Лошата кредитна история е често срещан проблем за много българи, особено при задължения по бързи кредити. Финансовият експерт от Пловдив, Маринела Стаменова, предупреждава потребителите да бъдат внимателни и да не се доверяват на обещания за "изтриване“ на данни от Централния кредитен регистър (ЦКР)."Нека бъдем категорични - никой не може да заличи лошо ЦКР, няма "вътрешен човек" в банка, който да изтрие историята ви, и няма легитимен кредитен консултант, който да иска предварително пари за "гарантирано одобрение“, пише Стаменова в публикация в социалните мрежи.ЦКР е официална система, а данните в нея се коригират само при реално погасяване на задължения, предоговаряне на кредита или след изтичане на законовите срокове. Всичко останало, което обещава "бързо решение“, е измама, категорична е Стаменова.Стаменова описва класическата схема: "Обещават бързо решение, искат такса за обработка, комисионна или документи, след което изчезват. Истината е, че при проблем с кредити се работи със стратегия - анализ на задълженията, оптимизация, рефинансиране при възможност и договаряне с кредитори.“Като професионален кредитен консултант тя подчертава, че не изисква предварителни такси от клиентите, няма скрити комисионни и не дава празни обещания. Възнаграждението ѝ се изплаща от финансовата институция само при успешно финализирана сделка."Ако някой ви иска пари предварително или гарантира одобрение - това е червен флаг“, предупреждава Стаменова."Не задълбочавайте финансовия проблем с нова измама. Потърсете професионален кредитен консултант, който работи прозрачно и законно.“"Финансовата стабилност започва с информирано решение“, завършва своята публикация тя.