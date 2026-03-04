ЗАРЕЖДАНЕ...
Финансов експерт: Никой не може да заличи лошо ЦКР и няма "вътрешен човек" в банката, който да изтрие историята ви
"Нека бъдем категорични - никой не може да заличи лошо ЦКР, няма "вътрешен човек" в банка, който да изтрие историята ви, и няма легитимен кредитен консултант, който да иска предварително пари за "гарантирано одобрение“, пише Стаменова в публикация в социалните мрежи.
ЦКР е официална система, а данните в нея се коригират само при реално погасяване на задължения, предоговаряне на кредита или след изтичане на законовите срокове. Всичко останало, което обещава "бързо решение“, е измама, категорична е Стаменова.
Стаменова описва класическата схема: "Обещават бързо решение, искат такса за обработка, комисионна или документи, след което изчезват. Истината е, че при проблем с кредити се работи със стратегия - анализ на задълженията, оптимизация, рефинансиране при възможност и договаряне с кредитори.“
Като професионален кредитен консултант тя подчертава, че не изисква предварителни такси от клиентите, няма скрити комисионни и не дава празни обещания. Възнаграждението ѝ се изплаща от финансовата институция само при успешно финализирана сделка.
"Ако някой ви иска пари предварително или гарантира одобрение - това е червен флаг“, предупреждава Стаменова.
"Не задълбочавайте финансовия проблем с нова измама. Потърсете професионален кредитен консултант, който работи прозрачно и законно.“
"Финансовата стабилност започва с информирано решение“, завършва своята публикация тя.
