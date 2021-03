© Филип Киркоров изрази подкрепата си за Виктория от Варна и българската песен за Евровизия 2021 "Growing Up is Getting Old". Популярният артист пожела успех на българката в интервю за БНТ и заяви, че тя е невероятна певица.



Киркоров сподели: "Скъпа България, много се радвам пак да се видим. Поне за малко, но съм щастлив пак да стъпя на родната си земя. И съм щастлив, че съм тук по един много красив повод - това е един музикален празник за цяла Европа, който изпуснахме миналата година. Това е Евровизия. Аз днес съм неслучайно тук, ще представя песента на молдовската певица Наталия Гордиенко, автор на която се явявам аз."



Представителите на четири от участващите в Евровизия 2021 държави избраха България, за да заснемат своите предварителни изпълнения за конкурса. Тези записи се доближават максимално до изпълнението на живо в Ротердам и гарантират провеждането на конкурса в условията на пандемия. Виктория съще ще заснеме такова изпълнение в София.



Песента на България "Growing Up is Getting Old" беше представена на 10-и март със специален концерт. Премиерата на песента привлече вниманието на хиляди фенове от цял свят, предизвика десетки емоционални реакции онлайн и се превърна в един от фаворитите за победа на Евровизия 2021. “Growing Up is Getting Old" е налична в Spotify, Apple Music, Tidal и Deezer.



Евровизия 2021 ще се проведе в Ротердам на 18-и, 20-и и 22-ри май. Зрителите в България могат да гледат шоуто пряко по БНТ 1 от 22:00 часа.