Фики спечели "Като две капки вода"

© Фики спечели шоуто "Като две капки вода". Другите трима финалисти бяха Дара, Маги Джанаварова и пловдивчанинът Георги Симеонов, известен повече като Джей Джей.



Във финала Фики блесна с изпълнение на хита на Лайнъл Ричи "Hello".



Дара изпя "Вървят ли двама" на Мария Нейкова. Джей Джей - Who wants to live forever на "Куин", а Маги Джанаварова изпя Уитни Хюстън - I have nothing.



Победителят печели чисто нова кола "Форд Пума". Вотът бе само зрителски. Четвърти завърши пловдивчанинът Джей Джей, Дара завърши на трето място, а втора е Маги.



За тези, които не помнят - една статия от 28.02.2020 г. : Фики Стораро печели Капките?