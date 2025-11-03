ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Фермер: Третата влна идва и цяла България ще пламне
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:40Коментари (0)111
©
Министерството на земеделието съобщи преди дни, че ваксинация срещу шарка по дребните преживни животни няма да има. Овцевъдите обаче не харесаха решението на държавата и започнаха подписка в подкрепа на ваксинацията. 

До момента са събрани 3000 подписа, обяви пред БНР съпредседателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация Симеон Караколев. 

"Не е ли това един от методите, с които показваш, че една общност не е съгласна с политиките на държавата? Не е ли това един от инструментите? Това е показателно. До края на годината има още време, ще се вдигне още бройката. След това ще я внесем в министерството и ще покажем на министъра, че болшинството от овцевъдите не е на същото мнение", посочи той и коментира решението на министерството:

"Не виждам нищо експертно в това. В момента, в който в съседната държава се обявяват по 30-40 огнища на ден - в Гърция, когато там евтаназираните животни вече са над 350 хил. и когато всеки експерт може да отвори една динамика и да погледне как се развива болестта, ще види, че в Гърция вече върви трета вълна и всяка следваща вълна е с 30% по-агресивна от първата".

По думите му вирусът на шарката живее 6 месеца. "Това, което в момента се случва, е втората вълна. Първата вълна мина есента на миналата година - с около 20 огнища. Втората вълна я видяхме сега, която затихна. Но идва и трета, ще дойде и четвърта", предупреди Симеон Караколев.

Нашето животновъдство всяка година върви в процентен минус, отбеляза той и попита: "Доволни ли сме ние от това? Или си казваме - "Да, ние можем да си позволим още". Не, не можем да си позволим още, защото нашето животновъдство е в критично ниски нива спрямо останалите държави в ЕС". 

Според изчисленията на НОКА около 17 млн. лв. тази година струва всичко около шарката - обезщетяване, разходи по евтаназиране, загробване, унищожаване на животни, почистване, дезинфекция, плащане на фермерите де минимис. Караколев изчисли, че ако се дават обезщетения на износителите на млечни продукти, те ще са около 9 млн. лв. По думите му това е законово допустим вариант: 

"Всеки такъв вариант трябва да се възприема по някакъв начин от управляващите и да се каже какво искаме ние. Искаме да си избиваме животните, да намаляваме поголовието, да намаляват хората, които отглеждат животни, или искаме да крепим бизнеса на тези 12 човека. Това е важно да знаем - какво искаме". 

Животновъди искат оставките на земеделския министър и на директора на БАБХ

Зърнопроизводителите искат оставката на земеделския министър

Симеон Караколев обяви, че вече има 60 хил. ваксинирани овце в България и всички знаят за това.

Настояваме за ваксинация, защото третата вълна ще дойде само след няколко седмици, категоричен бе той. 

"Тогава ще пламне цяла България. Тогава няма да спрем на 23 хил. Ако не се вземат мерки, ще отидем на 50 хил. животни. Тогава кой ще брои проценти и кой ще носи отговорност? Случаят с бай Рибан го знае цяла България. Ще напълним България с байрибановци, ако дойде една мисия на ЕК и започне да тества, кръвни изследвания да прави на животните в тези области. Ще напълним България с байрибановци".

Това е вирусно заболяване, което не може да спре от само себе си, подчерта Караколев и бе категоричен: "В условия на вирусно заболяване, предпазването става само с ваксинация".


Още по темата: общо новини по темата: 36
21.10.2025 »
06.10.2025 »
25.08.2025 »
23.08.2025 »
22.08.2025 »
22.08.2025 »
предишна страница [ 1/6 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Според специалистите от всички видове домашно приготвени консерви...
09:40 / 03.11.2025
Домусчиев: В момента един служител в администрацията взима повече...
09:27 / 03.11.2025
Милиони българи ще се опаричат тази седмица
09:25 / 03.11.2025
Над 40% от засечените за средна скорост са чужденци, но все още н...
09:13 / 03.11.2025
Боян Магданлинчев: Заплатата на член на ВСС не е 20 000 лева!
09:13 / 03.11.2025
В Пирин откриха отшелник, обявен за международно издирване и с из...
08:49 / 03.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Шофьор, заснел мястото на трагедията в Пловдив: Светъл път, колега. Извинявай! Съжалявам
Шофьор, заснел мястото на трагедията в Пловдив: Светъл път, колега. Извинявай! Съжалявам
19:47 / 01.11.2025
Важни новини за пенсионерите
Важни новини за пенсионерите
16:38 / 01.11.2025
Управител на хотели във Велинград: Ако празнувате в Италия, ще платите толкова или малко повече, отколкото за почивка в България
Управител на хотели във Велинград: Ако празнувате в Италия, ще платите толкова или малко повече, отколкото за почивка в България
10:46 / 02.11.2025
Трети моторист почина в Пловдив
Трети моторист почина в Пловдив
20:36 / 01.11.2025
Здравко Чимски е мотористът, загинал при катастрофата на "Карловско шосе"
Здравко Чимски е мотористът, загинал при катастрофата на "Карловско шосе"
16:16 / 02.11.2025
Лекарка: 2 часа и половина след удара трупът на моториста бе на платното
Лекарка: 2 часа и половина след удара трупът на моториста бе на платното
21:03 / 01.11.2025
Кметът на Пловдив след инцидента: Не знам как ще продължим да строим стадиони. За кого ги строим?
Кметът на Пловдив след инцидента: Не знам как ще продължим да строим стадиони. За кого ги строим?
16:49 / 01.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Шарка по животни в Пловдивско
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: