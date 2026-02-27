Спешни мерки за компенсация на рязкото понижение в изкупните цени на кравето мляко настояват представители на животновъдния сектор. Според бранша надценките по веригата достигат 80–90%, а натискът върху производителите става все по-силен."Затварят се ферми, затварят се фирми, има и сериозен административен натиск заради болестите по животните. Поставихме всички тези проблеми на масата в министерството“, заяви пред Agri.bg браншовият представител Пени Христова.Христова дава пример със собствената си семейна ферма от среден тип. По думите ѝ подробен разчет на разходите показва, че млякото се реализира под себестойност. Основните фактори са рязкото увеличение на разходите за отглеждане на животните и едновременно с това - продължаващият спад на изкупните цени.Ако преди Нова година мандрите са изкупували млякото на около 1,10 лв./л, впоследствие цената постепенно е спаднала до 1,00 лв./л. От януари обаче понижението става още по-драстично - до 0,80 лв./л, а на места и до 0,65–0,70 лв./л."В момента работим на загуба, особено по-малките стопанства, които не произвеждат сами фуража си. За тях е абсурд да си позволят по-качествена храна, за да подсилят животните“, посочва Христова.По думите на производителите разликата между изкупните цени и крайните цени по веригата остава значителна. В същото време контролът върху качеството е изключително строг."Не дай си Боже качеството да е малко по-слабо – цената веднага се намалява, и то драстично. Не става дума за 1–2 стотинки, а за 5–10. Още с идването на януари всичко рязко падна. В момента работим под себестойност“, подчертава тя.Според бранша секторът е преживявал и други трудни периоди, но тогава са били отпускани компенсаторни механизми като т.нар. "Украинска помощ“ или de minimis. В настоящата ситуация подобна подкрепа не е предвидена."Сега всичко ни беше отказано. Имаме нужда от спешни компенсации, които да запълнят финансовите дупки. Просто сме на ръба – държавата трябва да предприеме нещо“, заявява Христова.Междувременно производителите предупреждават, че без бързи решения рискът от нова вълна от фалити в сектора остава реален.