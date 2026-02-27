ЗАРЕЖДАНЕ...
Фермер: Надценките по веригата достигат 80–90%, а натискът върху производителите става все по-силен
©
"Затварят се ферми, затварят се фирми, има и сериозен административен натиск заради болестите по животните. Поставихме всички тези проблеми на масата в министерството“, заяви пред Agri.bg браншовият представител Пени Христова.
Христова дава пример със собствената си семейна ферма от среден тип. По думите ѝ подробен разчет на разходите показва, че млякото се реализира под себестойност. Основните фактори са рязкото увеличение на разходите за отглеждане на животните и едновременно с това - продължаващият спад на изкупните цени.
Ако преди Нова година мандрите са изкупували млякото на около 1,10 лв./л, впоследствие цената постепенно е спаднала до 1,00 лв./л. От януари обаче понижението става още по-драстично - до 0,80 лв./л, а на места и до 0,65–0,70 лв./л.
"В момента работим на загуба, особено по-малките стопанства, които не произвеждат сами фуража си. За тях е абсурд да си позволят по-качествена храна, за да подсилят животните“, посочва Христова.
По думите на производителите разликата между изкупните цени и крайните цени по веригата остава значителна. В същото време контролът върху качеството е изключително строг.
"Не дай си Боже качеството да е малко по-слабо – цената веднага се намалява, и то драстично. Не става дума за 1–2 стотинки, а за 5–10. Още с идването на януари всичко рязко падна. В момента работим под себестойност“, подчертава тя.
Според бранша секторът е преживявал и други трудни периоди, но тогава са били отпускани компенсаторни механизми като т.нар. "Украинска помощ“ или de minimis. В настоящата ситуация подобна подкрепа не е предвидена.
"Сега всичко ни беше отказано. Имаме нужда от спешни компенсации, които да запълнят финансовите дупки. Просто сме на ръба – държавата трябва да предприеме нещо“, заявява Христова.
Междувременно производителите предупреждават, че без бързи решения рискът от нова вълна от фалити в сектора остава реален.
Още от категорията
/
Зорница Славова: Големите бизнеси, които смятаха България за страна с евтин труд, вече се изнасят към Азия и Африка
25.02
Работодателите скочиха срещу промени, които ще попречат на интеграцията на чужденците в нашата икономика
25.02
Българката, която създаде бизнес и го продаде за 80 млн. долара: Климатичната криза създава нови индустрии
24.02
Служителите в държавния сектор получават средно с около 13 процента по-високи заплати от тези в частния
23.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.