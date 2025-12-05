ЗАРЕЖДАНЕ...
|Европрокуратурата извършва над претърсвания в Пловдв за измами с ДДС на стойност над 13 милиона евро
Претърсванията са извършени в девет града, сред които София, Хасково, Пловдив, Русе, Добрич, Враца, Димитровград, Козлодуй и Мизия, от ГДБОП (Главна дирекция "Борба с организираната престъпност“), с подкрепата на Държавна агенция "Национална сигурност“ (ДНС).
Иззети са документи и доказателства, както и мобилни телефони, златни монети и медали за инвестиция, както и над 255 000 евро (500 000 лв.) в брой.
На радара на Европейската прокуратура е престъпна група, действаща от 2019 г. насам, управляваща схема за измами с ДДС от типа "верижен“ – сложна престъпна схема, която се възползва от правилата на ЕС за трансгранични сделки между държавите членки, тъй като те са освободени от данък добавена стойност (ДДС). Разследваната схема е имала за цел да установи и упражнява контрол върху дружества с "липсващ търговец“. Чрез повече от 60 дружества, установени в България, Гърция и Румъния, са декларирани фиктивни търговски сделки, за да се поиска възстановяване на ДДС от националните данъчни власти, на което заподозрените не са имали право – тъй като предполагаемите доставчици, също контролирани от групата, са изчезнали, без да извършват никакви плащания.
Една от схемите включва симулирана търговия с фуражи за животни, генерирайки общ оборот от над 51 милиона евро (100 милиона лева). Друга схема включва фалшиви доставки на стоки в строителния сектор.
Щетите, причинени в резултат на разследваните дейности, се оценяват на 13,2 милиона евро.
Всички засегнати лица се считат за невинни, докато не бъдат доказани виновните в компетентните български съдилища.
Европейската прокуратура е независимата прокуратура на Европейския съюз. Тя отговаря за разследването, наказателното преследване и повдигането на обвинения за престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.
