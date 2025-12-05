ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Европрокуратурата извършва над претърсвания в Пловдв за измами с ДДС на стойност над 13 милиона евро
Автор: Вилислава Ветренска 18:32Коментари (0)398
©
По искане на Европейската прокуратура (EPPO) в София (България) от вчера в страната се извършват повече от 80 претърсвания и следствени действия по разследване на трансгранични измами с ДДС, причиняващи щети за над 13 милиона евро. Арестувани са шестима български граждани.

Претърсванията са извършени в девет града, сред които София, Хасково, Пловдив, Русе, Добрич, Враца, Димитровград, Козлодуй и Мизия, от ГДБОП (Главна дирекция "Борба с организираната престъпност“), с подкрепата на Държавна агенция "Национална сигурност“ (ДНС).

Иззети са документи и доказателства, както и мобилни телефони, златни монети и медали за инвестиция, както и над 255 000 евро (500 000 лв.) в брой.

На радара на Европейската прокуратура е престъпна група, действаща от 2019 г. насам, управляваща схема за измами с ДДС от типа "верижен“ – сложна престъпна схема, която се възползва от правилата на ЕС за трансгранични сделки между държавите членки, тъй като те са освободени от данък добавена стойност (ДДС). Разследваната схема е имала за цел да установи и упражнява контрол върху дружества с "липсващ търговец“. Чрез повече от 60 дружества, установени в България, Гърция и Румъния, са декларирани фиктивни търговски сделки, за да се поиска възстановяване на ДДС от националните данъчни власти, на което заподозрените не са имали право – тъй като предполагаемите доставчици, също контролирани от групата, са изчезнали, без да извършват никакви плащания.

Една от схемите включва симулирана търговия с фуражи за животни, генерирайки общ оборот от над 51 милиона евро (100 милиона лева). Друга схема включва фалшиви доставки на стоки в строителния сектор.

Щетите, причинени в резултат на разследваните дейности, се оценяват на 13,2 милиона евро.

Всички засегнати лица се считат за невинни, докато не бъдат доказани виновните в компетентните български съдилища.

Европейската прокуратура е независимата прокуратура на Европейския съюз. Тя отговаря за разследването, наказателното преследване и повдигането на обвинения за престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.


Още по темата: общо новини по темата: 121
04.12.2025 Под надзора на Европейската прокуратура: ГДБОП и ДАНС разбиха група за ДДС измами
04.12.2025 Службите в България и още 7 държави разбиха мрежа за криптоизмами и пране на пари за над 700 милиона евро
21.11.2025 Европол пусна видео на спецоперацията на ГДБОП, при която бяха иззети ценности за над 100 млн. евро
20.11.2025 Мрежа за трафик на културни ценности: Открити са артефакти за над 100 млн.
евро
14.11.2025 ГДБОП арестува молдовец, издирдван от чешките власти
09.11.2025 Само за ден хванаха много пияни и дрогирани зад волана
предишна страница [ 1/21 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Росен Желязков: Няма спекулативно повишаване на цените при въвежд...
15:05 / 05.12.2025
ГЕРБ внесе искане за преустановяване на временната комисия за раз...
14:37 / 05.12.2025
Утре в почти цялата страна е обявен жълт код
14:37 / 05.12.2025
Експерт: Селският кмет, когато има 20 къщи, не се разправя с хора...
12:35 / 05.12.2025
ПП-ДБ внесе вот на недоверие към кабинета "Желязков"
12:18 / 05.12.2025
Бащата на Сияна публикува видео: С 300 км/ч по Околовръстното на ...
14:17 / 05.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Албена Денкова!
Честито на Албена Денкова!
15:26 / 03.12.2025
Почина Искра Димитрова
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Директорът на ИАРА: Ако рибар веднъж улови 2,5-килограмова риба, след това цяла година ползва на практика безплатно държавен ресурс
Директорът на ИАРА: Ако рибар веднъж улови 2,5-килограмова риба, след това цяла година ползва на практика безплатно държавен ресурс
12:16 / 03.12.2025
Експерт: За баня от 6-8 квадрата, в момента за труд майсторите искат между 10-12 хил. лева
Експерт: За баня от 6-8 квадрата, в момента за труд майсторите искат между 10-12 хил. лева
20:43 / 03.12.2025
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
14:47 / 04.12.2025
Собственикът на "Еконт" с официално изявление относно забавянето на пратките
Собственикът на "Еконт" с официално изявление относно забавянето на пратките
08:50 / 05.12.2025
Спряганият за победител в седмия сезон на "Игри на волята" стана баща
Спряганият за победител в седмия сезон на "Игри на волята" стана баща
22:28 / 03.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Специализирани полицейски операции в страната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Първа лига сезон 2025/26
Никулден 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: