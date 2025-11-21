ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Европол пусна видео на спецоперацията на ГДБОП, при която бяха иззети ценности за над 100 млн. евро
Припомняме, че бяха извършени 35 ареста в България в мащабно разследване за трафик на произведения на изкуството.
Престъпната мрежа е разследвана за трафик на културни ценности - безценните антики са били ограбени от страни на Балканите. По делото има 20 обвиняеми, като се очаква броят им да се увеличи. Повечето са български граждани, някои — с двойно гражданство.
Директорът на ГДБОП Боян Раев обяви, че операцията продължава и към момента, а от вчера насам действията ѝ се изпълняват вече 30 часа без прекъсване.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 118
|предишна страница [ 1/20 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Интересна статистика за завършилите висше образование в България
13:34 / 21.11.2025
Родов терапевт обясни защо младите нямат мотивация да се женят
13:25 / 21.11.2025
Адвокат: Задължително обжалвайте, ако получите фиш за превишена с...
11:30 / 21.11.2025
Хампарцумян: Увеличаването на преразпределението в неефективни си...
10:54 / 21.11.2025
Икономист: Гръцкият домат, пътувал 1500 км, изглежда по-евтин в Б...
09:44 / 21.11.2025
Проф. Рачев: От неделя температурите ще станат нормални за края н...
09:36 / 21.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Башар Рахал: Страх ме е, че синът ми Анди няма да има баща
13:16 / 19.11.2025
Голяма фирма напуска България, стотици работници остават на улицата
10:26 / 19.11.2025
Бизнесмен: Виждаме как един лев се превръща директно в едно евро
10:47 / 19.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS