© Европол пусна видео на спецоперацията на ГДБОП, при която бяха иззети ценности за над 100 млн. евро.



Припомняме, че бяха извършени 35 ареста в България в мащабно разследване за трафик на произведения на изкуството.



Престъпната мрежа е разследвана за трафик на културни ценности - безценните антики са били ограбени от страни на Балканите. По делото има 20 обвиняеми, като се очаква броят им да се увеличи. Повечето са български граждани, някои — с двойно гражданство.



Директорът на ГДБОП Боян Раев обяви, че операцията продължава и към момента, а от вчера насам действията ѝ се изпълняват вече 30 часа без прекъсване.



