Ето кой спечели приза "Лекар на годината 2023"

© Проф. Станимир Сираков е носителят на приза "Лекар на годината 2023". Церемонията по награждаването се проведе в Националния исторически музей.



Проф. Станислав Сираков работи в УМБАЛ "Свети Иван Рилски". Той е единственият българин с диплома от европейския борд по Невроинтервенции и е 37-ми специалист в света.



Той е първият специалист на Балканския полуостров с най-високото, трето ниво, на европейска диплома по Интервенционална неврорентгенология (The European Diploma in Interventional Neuroradiology (EDiINR).



Проф.Сираков завършва Медицински университет София през 2004 г. Своята специалност Образна диагностика придобива през 2009 г. Той е първият български рентгенолог с диплома от European Boаrd of Neurointervention (EBNI) – Европейския борд по нервоинтервенции, която му дава право да практикува като невро-рентгенолог в цяла Европа.



Специализира интервенционална неврорентгенология в Ниш (Сърбия), Париж (Франция), Лимож (Франция). Член е на Българския лекарски съюз, председател на Българското дружество по интервенционална рентгенология и Европейска асоциация по радиология.



Проф. Сираков е част от Катедрата по Образна диагностика на Медицински университет София и ръководител на Референтния център по мозъчно-съдови заболявания към УМБАЛ "Св. Иван Рилски" София. Към момента практикува и в ангиографска зала към УМБАЛ "Св. Иван Рилски" София. Владее английски и немски език.



Вече 20 години БЛС награждава медиците с най-голям принос в здравеопазването.