ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Енергийният министър: Искам да успокоя българите, имаме гориво за месеци напред
"Да гарантираме това, че доставките на горива до крайните потребители, бита, бизнеса ще се запазят, цените ще бъдат справедливи и такива каквито са пазарните. В тази връзка веднага бе съставен експертен екип, който на ежедневна база аз ръководя и получавам информация какви са наличностите в страната. Искам да успокоя българските граждани, че към днешна дата имаме за 6 месеца бензин, за 4 месеца дизел и за 2 месеца авиационно гориво, което да подсигури нуждите на хората в страната", каза още той пред БНТ.
Енергийният министър подчерта, че важната задача пред особения управител на "Лукойл" Румен Спецов е да гарантира, че няма да има разплащания между дъщерните компании, намиращи се на територията на страната и санкционираната компания - майка.
"Точно това е основното, което той ще изпълнява - да надзирава разплащанията. Това, което аз виждам, на база и посещението съвместното ми с него в рафинерията, че той се допита до целия ръководен персонал за подхода и начина, по който се работи там. Сигурен съм, че основните задачи, които са - запазване на работните места, функционирането на рафинерията, сигурността на доставките - от това ще бъде воден той", допълни Станков.
Жечо Станков обясни какво е наложило Спецов да освободи руския председател на УС на "Лукойл Нефтохим Бургас": "Не става въпрос за уволняване на шефа, г-н Маняхин е запазен като част от борда. Това е юридическа материя, в която не искам толкова дълбоко да влизам, но когато едно дружество ЕООД при вписване на новия управител - автоматично старият губи правата си. При акционерните дружества не е така. В момента, в който г-н Спецов беше вписан в рафинерията "Лукойл Нефтохим Бургас АД", то старият директор запазва правата си. И за да гарантираме именно това, че еднолично държавата ще гарантира пред нашите партньори, че няма да има финансови разплащания - се наложи стъпка назад на другия директор"
"Г-н Спецов ще взима решенията си информирано", посочи Станков.
На въпрос, ако при евентуално сработване на мирния план на Тръмп санкциите бъдат свалени, как ще реагира Русия и има ли риск България да плаща неустойки, енергийният министър отговори: "Според мен биха реагирали по начина, по който биха реагирали на това, което направиха нашите немски колеги още 2022 г., ако не се лъжа. Реакции не би трябвало да има, защото пак повтарям - задачата основната е да запазим работата, функционирането, доходите на хората и естествено да запазим имуществото в тази рафинерия. Защото поставена в ситуацията на санкции, то тази вечер щяха да са последните часове, в които рафинерията, бензиностанциите, дружеството, което доставя авиационно гориво и гориво за корабите ще спрат да имат достъп до банковата система - това щеше да се случи, ако не бяхме договорили така важната дерогация или генерален лиценз, който дава възможност за следващите 6 месеца да сме спокойни, че всичко ще функционира. Естествено, ако е необходимо, той ще бъде удължен със същата гаранция от страна на българската държава, че този човек, който тя е определила да се грижи за разплащанията съответно гарантира, че няма да има разплащания между майката и дъщерните компании."
Попитан има ли официални или неофициални канали за комуникация с руската страна, за да разбере какъв реален риск поема България, Станков каза: "По време на срещата в "Нефтохим Бургас" г-н Маняхин стоеше наравно с всички нас около масата и това, което видях от негова страна е пълно сътрудничество от гледна точка на функционирането. Би имало някога някакви претенции, ако бъде нарушен интересът или бъде увреден интересът на собственика, а аз не виждам това да се случи в тези хипотези, които имаме."
Енергийният министър е категоричен, че ако се наложи през април ще бъде поискано удължаване на дерогацията.
"Тази лицензия може да бъде удължена с още 3, 6 месеца или година. В случая аз и колегата Георги Георгиев подадохме искане за 6 месеца, ако се налага - ще поискаме допълнително удължаване", заключи той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 93
|предишна страница [ 1/16 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Министърът на транспорта: Пътуването с влак между София и Пловдив...
21:26 / 21.11.2025
Българската икономика: Силно потребление, висока заетост и нараст...
22:07 / 21.11.2025
Силна буря с градушка връхлетя един град в България
20:22 / 21.11.2025
Президентът: Гневът от беззаконието ще се стовари върху тези, кои...
20:46 / 21.11.2025
МОН: Доходите на младите висшисти се увеличават тройно за последн...
19:44 / 21.11.2025
Другата седмица предстои промяна в движението на участък от АМ "Х...
19:15 / 21.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Появиха се заедно на червения килим за първи път от две години
15:03 / 20.11.2025
Млада бизнесдама от Пловдив е открита мъртва, родителите с много въпроси
09:24 / 21.11.2025
Очевидец: Труп на жена лежи на тротоар в "Смирненски"
08:56 / 21.11.2025
ЖП прелезите в Пловдив отиват в историята?
14:26 / 20.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS