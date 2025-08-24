ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Експерт: Проблемът със закръгляването на цените след приемането на еврото е неизбежен
От сдружението "Активни потребители“ предупреждават: "Ако цените не са закръглени, объркването ще е за всички – и за търговците, и за клиентите“.
Експертът Богомил Николов обяснява пред NOVA: "Проблемът със закръгленията е неизбежен. Ясно е, че той ще се случи, защото има чисто психологическа склонност и е въпрос на удобство. Ако сте търговец и за всяко заплащане трябва да връщате стотинки, това ще ви затрудни.“
Според "Активни потребители“ закръгляването на цените може да бъде както нагоре, така и надолу.
От издателите уверяват, че спекула няма. Новият тираж на "Анна Кадабра“ е пуснат през юни, когато цената вече е преизчислена. Те уточняват, че поради завишените разходи за отпечатване, логистика и дистрибуция е стопански наложително цената да бъде актуализирана. "На практика увеличението дори би могло да се окачестви като минимално спрямо разходите в последните месеци“, посочват те.
Освен книги, поскъпват и детските атракции. Само за няколко дни въртележка удвоява цената си – от 1 левче на 2 лева. Семействата не намират друго обяснение освен възможна спекула.
Бизнесът има срок до 8 октомври да коригира цените си, преди глобите да станат факт. Санкциите за спекула варират между 5 хиляди и 1 милион лева, в зависимост от размера на търговеца и вида нарушение.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1222
|предишна страница [ 1/204 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Очевидец за екшъна край морето: Отвориха багажника и мигрантите п...
08:58 / 24.08.2025
Част от учениците се явяват на поправителен утре
09:14 / 24.08.2025
Българите обожават олинклузив туризма в Турция, но се готви голям...
08:36 / 24.08.2025
Рибар улови 21-килограмов шаран
08:25 / 24.08.2025
Тревожни данни от МВР за употребата на кокаин сред младите българ...
08:22 / 24.08.2025
Смъртоносно забавление на морето, властите безсилни
22:36 / 23.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
12:46 / 22.08.2025
След 20 години култов дует отново заедно
11:27 / 23.08.2025
Силно земетресение в Румъния
16:20 / 22.08.2025
Мистериозната Виктория се е возила в АТВ-то на полицейския син!
14:40 / 22.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS