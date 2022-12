Една от банките с апел към клиентите си

© В навечерието на празниците, във времето, в което купуваме подаръци, поддаваме се на импулса и сме по-малко внимателни, една от банките ни припомня:



Бъдете бдителни и пазете своите лични и банкови данни!, пише в имейл до клиентите си Fibank.



Напомняме Ви,че:



⚠️ При достъпване до уеб сайта на електронното банкиране My Fibank е необходимо да се уверите, че въведеният от Вас уеб адрес отговаря на https://my.fibank.bg



⚠️ При извършване на преводно нареждане, проверявайте въведената информация, като сума на превод, сметка и банка на получател, преди да го потвърдите



⚠️ Fibank не изисква въвеждане на телефонен номер или номер на банкова карта при вход в електронното банкиране My Fibank



⚠️ 6-цифреният код за активиране на мобилното приложение My Fibank не се въвежда и няма да бъде изискан в уеб сайта https://my.fibank.bg. Кодът се използва единствено във Вашето мобилно приложение My Fibank и е част от активационния процес. Не предоставяйте този код на никого



Бъдете изключително внимателни и предпазливи, когато въвеждате своите лични данни в интернет пространството!