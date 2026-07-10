Необичаен ритуал се проведе в древния скален град Перперикон. Смятаният за един от последните действащи шамани в света – 85-годишният Отгон Балдандорж от монголската част на Саяно-Алтайската област, изпълни древния обред "камлаене“ като част от научен експеримент, посветен на етногенезиса и религията на прабългарите.

Подготовката за ритуала започнала още при изгрев слънце със запалването на обреден огън. В продължение на около час шаманът изпаднал в транс под звуците на традиционния ударен инструмент "бубен“, след което, според вярванията, общувал с духовете и отправил към тях въпроси за бъдещето.

Балдандорж е в България по покана на научния ръководител на археологическите проучвания на Перперикон проф. Николай Овчаров. Заедно с него пристига и монголският археолог проф. д-р Нямдагийн Ганбат. В инициативата участват още Асоциацията на българите по света и Дружеството за приятелство между България и Монголия.

След края на ритуала шаманът разказал, че по време на транса духът на планината му се е явил във вид на сова. Според него всяка година на този ден на Перперикон трябва да бъде оставяна жертвена храна за птицата. По думите му България има добро бъдеще, но за да го постигне, народът трябва да бъде единен.

Проф. Николай Овчаров обясни, че ритуалът е част от научен експеримент, който ще продължи на 11 юли при Мадара - място, определяно като централно светилище на прабългарите.

Тук, на Перперикон, в края на VII век са идвали българите на сина на хан Кубрат – Кубер. Това открихме още по рисунки, които излязоха преди мащабните разкопки. Всъщност сега правим научен експеримент, който ще продължи и при Мадара заяви Овчаров, цититан от БТА

Според него откритите по стените на Плиска и Преслав изображения на шамани свидетелстват, че сред древните българи са били разпространени тотемистични и анимистични култове. Археологът допълни, че шаманизмът, смятан за една от най-древните форми на религиозни вярвания, днес отново предизвиква сериозен интерес по света.