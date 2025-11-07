ИЗПРАТИ НОВИНА
ЕЦТП: Не ние спряхме рали "Пампорово" 2025 г., само изпратихме писмо с въпроси за безопасността
Автор: Георги Кирилов 22:52 / 07.11.2025Коментари (0)245
©
виж галерията
Европейският център за Транспортни политики не е спрял рали "Пампорово" 2025 г. Това се казва в официална позиция, изпратена до "Фокус" от страна на ЕЦТП, след като до медията ни достигна сигнал за намеса в провеждането на състезанието

Публикуваме целия отговор на ЕЦТП без редакторска намеса:

Статията, която сте изпратили не съдържа истината, напротив тя вменява неверни твърдения, не акцентира върху същинския проблем, а именно безопасността при провеждането на автомобилни спортни мероприятия, а акцентира върху амбициите на определена група хора да провеждат състезания на всяка цена дори и за сметка на безопасността.

По отношение на спекулациите и разпространяваните неверните твърдения, че ЕЦТП е спряло дадено състезание, това не кореспондира с обективната истина.  Никога ние не сме настоявали за спиране или прекратяване на "Рали Пампорово 2025 г." Единственото съображение, което сме изложили е желанието ни да бъде гарантирана безопасността на участниците (състезателите и екипите им), публиката и организаторите. Като неправителствена организация никога не сме имали правомощия да разрешаваме или спираме каквото и да е или да оказваме влияние над когото и да е. Напротив ние сме изложили нашата гледна точка като независима неправителствена организация и сме помолили компетентните институции да се произнесат. Решението дали да се проведе което и да е състезание по път отворен за обществено ползване е на компетентните институции. 

ЕЦТП е неправителствена организация, която никога не е оказвала въздействие на която и да е държавна институция. В своята дейност винаги сме се стремили да бъдем обективни и сме се водели от принципите, че общественият интерес, в това число опазването на животът и здравето на хората трябва да бъдат защитени и това стои над всеки друг интерес или което и да е автомобилно или друг вид състезание.

Така е и този път. Припомняме, че организацията на "Рали Пампорово" е под егидата на Автомобилна федерация на България. Само преди месец настъпи много тежък инцидент на "Планинско изкачване Алажда манастир" където загина човек от публиката, самотна майка на три годишно дете беше тежко ранена и остана без крак и имаше още седем ранени. Организатор на това състезание е бил автомобилен спортен клуб 911 тийм, чиито председател е Калоян Станчев, който в същото време е и действащ председател на АФБ. Екип на ЕЦТП посети на място зоната на инцидента и трасето, на което се е провело състезанието и състави специален доклад, в който с притеснение сме констатирали притеснителни пропуски в безопасността при организацията и провеждането на спортното мероприятие. Бихте могли да се запознаете с доклада ни на този линк: https://www.euctp.com/ckfinder/userfiles/files/DR-75-25(4).pdf

В заключение бихме искали да подчертаем, че намираме за притеснително организаторите да не полагат усилие да представят мерките, които са предприели за обезопасяване на трасето, не пред медиите или нас, а пред компетентните държавни органи. Ние като гражданска организация имаме правото да изразяваме свободно нашето мнение. Държавата в лицето на изпълнителната власт има право да разреши или забрани провеждането на което и да е мероприятие  когато е налице риск за общественото здраве.

За да се избегнат спекулации, приложено Ви изпращаме оригиналното писмо на ЕЦТП до съответните институции. Единственото нещо, за което призовахме е те да проверят дали безопасността е гарантирана. Следва да зададете въпросите си към тях дали са получили необходимите доказателства щом не са позволили провеждането му. 

Писмото на ЕЦТП можете да видите в галерията ни.







