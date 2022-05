Джамбазки: Лидерът на "Възраждане" се хвали, че е руски шпионин

© Има ли риск някой да предаде българския национален интерес в РСМ?



"Има риск и това предателство ще дойде от премиера Кирил Петков. Съвсем очевидно е, че с това управление ще има предсрочни избори. Никой обаче от коалицията няма интерес да има предсрочни избори, защото няма да влязат в следващото Народно събрание. България не се съгласява с абсолютно основателни аргументи да започне първата междуправителствена конференция между РСМ и ЕС, защото в РСМ се нарушават правата на македонските граждани с българско национално самосъзнание", заяви евродепутатът и съпредседател на ВМРО Ангел Джамбазки в студиото на "Денят ON AIR" по Bulgaria On Air.



По думите му председателят на партия "Възраждане" Костадин Костадинов се хвали с това, че е руски шпионин.



"Това е човек, който се опитва да чрез протеста да събера някаква част от българското общество и може би успява. Някои хора в нашето общество смятат себе си за проруски настроени, но един български националист не може да вее чужди знамена, а както видяхте - на протеста се веят доста руски знамена", допълни евродепутатът.



"Това управление ще продължи, докато предаде Македония и това ще се случи скоро. В момента в България имаме сблъсък на чужди интереси. Хора, които се гордеят, че не са български патриоти", посочи Джамбазки пред Bulgaria ON AIR.



Той изтъкна, че превозвачите са имали разрешен, съгласуван протест и в момента, в който е трябвало да влязат на шествие с няколко тежки машини, с устна заповед те са били спрени.



"Това е нарушаване на техните конституционни права. Превозвачите имат легитимно основание да протестират. Те са третият по големина бранш, който внася пари в бюджета и те им се подиграват", коментира съпредседателят на ВМРО.



"Проблемът не е как ще се справим без руски петрол. Проблемът е, че има държави, които най-много крещяха как трябва да сме единни, а се оказа, че те се договарят сепаративно с руснаците. В момента няма единна Европа, а има едни хора в Брюксел, които се опитват да спасят собственото си благосъстояние и не ги интересува нищо друго", завърши Ангел Джамбазки.