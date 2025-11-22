ЗАРЕЖДАНЕ...
|Двойни температурни разлики бяха регистрирани днес
Към 14.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:
- София 18 градуса
- Пловдив 20 градуса
- Варна 19 градуса
- Бургас 22 градуса
- Русе 12 градуса
- Стара Загора 21 градуса
- Благоевград 17 градуса
В най-южния ни морски град Ахтопол температурата достигна дори до 24 градуса - два пъти повече от тази в Русе например. В Плевен и Кнежа пък е едва 10 градуса над нулата.
