Двойни температурни разлики бяха регистрирани днес

© Зимата наближава, но днешните температури в почти цялата страна са пролетни. Това показа справка на Plovdiv24.bg в сайта на НИМХ.



Към 14.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:



- София 18 градуса



- Пловдив 20 градуса



- Варна 19 градуса



- Бургас 22 градуса



- Русе 12 градуса



- Стара Загора 21 градуса



- Благоевград 17 градуса



В най-южния ни морски град Ахтопол температурата достигна дори до 24 градуса - два пъти повече от тази в Русе например. В Плевен и Кнежа пък е едва 10 градуса над нулата.