ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Две български банки ще приемат левове и след въвеждането на еврото
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:42Коментари (0)1023
©
След въвеждането на еврото у нас, две банки ще продължат да позволяват внасяне на левове чрез банкоматите си с депозитна функция. Това съобщиха от Българската народна банка (БНБ), уточнявайки, че нормативната уредба не задължава финансовите институции да приемат банкноти в левове на машините си след датата на преминаване към еврото.

Предоставянето на тази услуга остава в дискреция на самите банки, като се вземат предвид технологичните възможности на банкоматите за работа с две валути – левове и евро.

Подобен пример е бил наблюдаван и в Хърватия, където не всички банкомати са разполагали с евро още от първия ден на въвеждането на новата валута.

Двете банки, които потвърдиха, че ще осигурят възможността за внасяне на левове, са "Българо-американска кредитна банка“ АД и "Банка ДСК“ АД. Услугата ще бъде достъпна само за клиентите на тези банки, притежаващи карта, свързана с банкова сметка в съответната институция, и ще остане валидна до 31 януари 2026 г.

Информация за конкретните машини за самообслужване с депозитна функция на двете банки може да бъде намерена на официалните им сайтове.

След 1 януари 2026 г., при теглене на пари в брой чрез банкомати, ще се разпространяват само еврoбанкноти, тъй като започва периодът на едномесечно двойно обращение на левове и евро, който ще продължи до края на януари 2026 г. В този период не е възможно тегленето на левове от банкоматите.


Още по темата: общо новини по темата: 1394
14.11.2025 Шефът на КФН: Ако някой иска да промени застраховка или пенсия заради еврото, вероятно мами!
13.11.2025 Хора стават жертви на нова измама, свързана с еврото
13.11.2025 Възможен е прилив на фалшиви банкноти след приемането на еврото, но банкоматите остават сигурни
13.11.2025 Предлагат понижение на основната лихва при просрочените задължения
11.11.2025 Експерт: Както днес имате IBAN за банковата си сметка, така скоро ще имате и DEAN за дигиталното евро
11.11.2025 Пенсионерка: Харча всичките си левове до Нова година! Нямам такива излишни пари да ги каращисвам!
предишна страница [ 1/233 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Ако пенсионираните бъдат освободени, МВР остава с недостиг от бли...
09:42 / 14.11.2025
Премиерът Желязков свиква спешно Съвета по сигурност
09:38 / 14.11.2025
Пловдивски "Ситроен Джъмпер" замесен в ПТП в Бургас
09:39 / 14.11.2025
"Железопътна инфраструктура" въвежда нова система за превантивен ...
09:40 / 14.11.2025
Габриела и Красимир, мъчили и убивали животни, с нови показания -...
09:40 / 14.11.2025
Симеонов: В България има близо 100 000 чиновници, които не плащат...
08:59 / 14.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
10:11 / 12.11.2025
Решено: Осъвременяват всички пенсии по швейцарското правило с между 7% и 8%
Решено: Осъвременяват всички пенсии по швейцарското правило с между 7% и 8%
13:48 / 13.11.2025
Шофьор: Няма законово изискване за зимни гуми и задължителното им ползване
Шофьор: Няма законово изискване за зимни гуми и задължителното им ползване
11:41 / 12.11.2025
Гурбетчии от Родопите масово изкупуват апартаменти
Гурбетчии от Родопите масово изкупуват апартаменти
16:58 / 12.11.2025
Буковска: Бойкотирам Русия и не си наливам гориво от бензиностанции "Лукойл"
Буковска: Бойкотирам Русия и не си наливам гориво от бензиностанции "Лукойл"
12:30 / 12.11.2025
Анкета на Plovdiv24.bg по повод 2 години кметуване на Костадин Димитров
Анкета на Plovdiv24.bg по повод 2 години кметуване на Костадин Димитров
14:50 / 13.11.2025
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
09:05 / 13.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Земетресения в България
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: