Двамата братята Кирил и Георги Домусчиеви, известни с огромното си богатство и с това, че са единствените българи сред най-богатите хора в света, са паднали със 133 позиции назад в класацията на Forbes, спрямо 2025 година.Те са на 1440 място в годишната класация със състояние: от 2.9 млрд. долара всеки.Двамата падат надолу в класацията сред най-богатите хора в света. Въпореки това цифрите сочат, че тяхното състояние се е увеличило от 2.7 млрд. долара на 2.9 млрд. долара в рамките на година. За този период от време те са изкарали по 200 млн. на човек.Общото им богатство за 2026 година е 5.8 млрд. долара. Това означава, че до днес общото им богатство се е увеличило с 400 млн. долара за година.припомня, че в списъка за 2024 г. те бяха на 1545 място с по 2.1 млрд. долара.