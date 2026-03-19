Южна България и планинските райони се подготвят за валежи от дъжд и сняг през следващото денонощие, докато на север от Стара планина времето ще остане сухо. Застудяването ще бъде придружено от умерен до силен североизточен вятър, като температурите ще варират между -3°Обстановката в страната ще бъде динамична, със значителна облачност и валежи, концентрирани главно в южните части и по Южното Черноморие. В по-високите населени места и планинските масиви дъждът ще преминава в сняг над 900-1100 метра надморска височина.Минимални стойности от -3° до 4° (до 7° по морето); максимални между 7° и 10°. Умерен североизточен вятър, със засилване в източните райони.В столицата ще преобладава облачно и хладно време с температури между 1° и 7°. В планините условията ще бъдат типично зимни с валежи от сняг на много места и силен североизточен вятър. На височина 2000 метра температурите ще паднат до около -5°.По морето облачността ще остане значителна, като валежи се очакват предимно на юг. Максималните температури там ще достигат 8°, но силното вълнение от 3-4 бала ще прави времето неприятно.