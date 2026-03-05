ЗАРЕЖДАНЕ...
"Друсан чай" - бързо разпространяваща се заплаха сред младежите
©
"Зависимостта може да се развие толкова силно, че дори хора, употребяващи други тежки наркотици, да ги заменят с него“, посочва Йотински. Според него основният проблем е, че никой не знае какво съдържа всяка доза – освен човекът, който я е приготвил.
Веществото представлява билка, върху която се нанася химическа формула чрез ацетонов разтвор. Разтворът се оставя да изсъхне, след което билката се пуши, най-често под формата на цигара. Неравномерното нанасяне на веществото прави всяка доза непредсказуема, а ниската цена я прави лесно достъпна за младите хора.
"Друсан чай“ действа като силен стимулант на централната нервна система, като може да предизвика пристрастяване още след първите употреби. Ефектите върху мозъка включват нарушения на концентрацията, паметта и емоционалната стабилност, а върху тялото – ускорен пулс, повишено кръвно налягане и риск от сериозни здравословни проблеми, включително тежки психически и физически реакции.
Йотински подчертава, че лесният достъп до информация в интернет, комбиниран с незнание сред младите хора, задълбочава проблема. "Когато информацията не е канализирана и не е поднесена от правилните хора, тя може да се превърне в опасност“, казва той.
Все повече родители, учители и треньори търсят помощ и съвет как да предпазят децата от употребата на наркотични вещества. Йотински отбелязва, че важна роля играят личната отговорност и активният разговор с младите хора за рисковете от наркотиците.
Още от категорията
/
Производител: Засадихме краставиците с един месец по-късно поради несигурността от утрешния ден
09:30
Собственик на бензиностанция: Горивата поскъпнаха с 14 евроцента за 4 дни, това е 300 лева на тон
09:06
Финансист: За който и период да вземем след 2007 г., имаме по-голям БВП, отколкото през1989 г.
04.03
Финансов експерт: Никой не може да заличи лошо ЦКР и няма "вътрешен човек" в банката, който да изтрие историята ви
04.03
Млад мъж от Асеновград върви по стъпките на единствения българин, управлявал най-големия пътнически самолет в света
03.03
Започна протестът за мир пред Министерски съвет: Искането е страната да не бъде въвличана в конфликти
02.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.