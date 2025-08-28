ЗАРЕЖДАНЕ...
|Доведоха Паскал в КПКОНПИ
Той е задържан до 72 часа. Засега информация от Софийската градска прокуратура по случая няма.
Не е ясно дали и от държавното обвинение ще поискат постоянния му арест от съда.
Очаквайте подробности.
Коментари (0)
