|Доста ниски температури тази сутрин
Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 6.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:
- София 12 градуса
- Пловдив 11 градуса
- Варна 17 градуса
- Бургас 16 градуса
- Русе 14 градуса
- Стара Загора 11 градуса
- Благоевград 12 градуса
- Видин 11 градуса
