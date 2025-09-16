Доста ниски температури тази сутрин

© Постепенно лятото започва да отстъпва мястото си на есента. За това свидетелстват днешните сутрешни температури в почти цялата страна. Най-хладно е било в Драгоман, където са отчетени едва 6 градуса по Целзий.



Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 6.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:



- София 12 градуса



- Пловдив 11 градуса



- Варна 17 градуса



- Бургас 16 градуса



- Русе 14 градуса



- Стара Загора 11 градуса



- Благоевград 12 градуса



- Видин 11 градуса