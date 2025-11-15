ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|"Домашен арест" за един от задържаните митничари на ГКПП "Калотина"
Атанасов е обвинен за подкуп, а прокуратурата настояваше той да остане за постоянно в ареста, пише NOVA.
Първоначално беше задържан и втори митнически служител, но той беше освободен без обвинение.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Ангел Кунчев: Тези болести неминуемо ще се появят и в България
17:19 / 15.11.2025
Тежка катастрофа с мотоциклетист затвори прохода "Шипка"
17:03 / 15.11.2025
Ахмед Доган учреди новата си партия "Алианс за права и свободи"
17:01 / 15.11.2025
На 23 години е водачката, причинила тежката катастрофа на АМ "Тра...
17:04 / 15.11.2025
Росен Желязков: Ще поискаме дерогация отново
16:19 / 15.11.2025
Ад на АМ "Тракия": Още две катастрофи, тапите са километрични
14:38 / 15.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Руслан Мъйнов
09:44 / 15.11.2025
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
09:05 / 13.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS