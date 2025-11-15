ИЗПРАТИ НОВИНА
"Домашен арест" за един от задържаните митничари на ГКПП "Калотина" 
Автор: ИА Фокус 19:39
©
Софийският окръжен съд пусна под домашен арест митническия служител Иво Атанасов, задържан при акция на ГДБОП в петък на ГКПП "Калотина".

Атанасов е обвинен за подкуп, а прокуратурата настояваше той да остане за постоянно в ареста, пише NOVA. 

Първоначално беше задържан и втори митнически служител, но той беше освободен без обвинение.







