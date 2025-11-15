ЗАРЕЖДАНЕ...
|Днес мъгли и минусови температури, ето къде
Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, а максималните - между 13° и 18°, значително по-ниски в местата с трайна мъгла. В София минималната температура ще е около 0°, максималната – около 16°.
В планините ще бъде слънчево със слаб вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра - около 9°.
