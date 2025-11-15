Днес мъгли и минусови температури, ето къде

© Pрез деня – ще е предимно слънчево. В Дунавската равнина ще е мъгливо, а през нощта и в часовете до обяд мъгливо ще е и по долините на реките в Южна България. Почти тихо време.



Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, а максималните - между 13° и 18°, значително по-ниски в местата с трайна мъгла. В София минималната температура ще е около 0°, максималната – около 16°.



В планините ще бъде слънчево със слаб вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра - около 9°.