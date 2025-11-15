ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Днес мъгли и минусови температури, ето къде
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 06:50Коментари (0)371
©
Pрез деня – ще е предимно слънчево. В Дунавската равнина ще е мъгливо, а през нощта и в часовете до обяд мъгливо ще е и по долините на реките в Южна България. Почти тихо време.

Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, а максималните - между 13° и 18°, значително по-ниски в местата с трайна мъгла. В София минималната температура ще е около 0°, максималната – около 16°.

В планините ще бъде слънчево със слаб вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра - около 9°.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Борисов: Било каквото било - вече ще бъде, както беше! Сутринта в...
22:43 / 14.11.2025
Климатолог: Очаквайте замръзвания и заледявания, зимите са по-къс...
21:22 / 14.11.2025
Георги Марков: В последните 10 години Унгария е най-сигурната стр...
21:51 / 14.11.2025
Двама митничари са задържани за корупция на ГКПП "Калотина"
19:00 / 14.11.2025
Румен Спецов е назначен за особен управител на "Лукойл"
18:56 / 14.11.2025
Диана Русинова: Дълбоко съжалявам, че обявих тази жена за мъртва
17:27 / 14.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Решено: Осъвременяват всички пенсии по швейцарското правило с между 7% и 8%
Решено: Осъвременяват всички пенсии по швейцарското правило с между 7% и 8%
13:48 / 13.11.2025
Банкоматите на две български банки ще приемат левове и след въвеждането на еврото
Банкоматите на две български банки ще приемат левове и след въвеждането на еврото
10:42 / 14.11.2025
Ако пенсионираните бъдат освободени, МВР остава с недостиг от близо 8000 служители
Ако пенсионираните бъдат освободени, МВР остава с недостиг от близо 8000 служители
09:42 / 14.11.2025
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
09:05 / 13.11.2025
Емануела е свекърва мечта
Емануела е свекърва мечта
12:50 / 13.11.2025
Честито на Мария Петрова!
Честито на Мария Петрова!
08:38 / 13.11.2025
Инструктор към пешеходец: Първо вдигаш ръка и тогава пресичаш, а не като шматка
Инструктор към пешеходец: Първо вдигаш ръка и тогава пресичаш, а не като шматка
11:23 / 14.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Хороскоп за деня
Интегриран воден проект на Пловдив
ДЮШ на ПФК Ботев (Пд)
Изготвят стратегия за развитие на Летище Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: