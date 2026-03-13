Днес се навършват 45 години от официалното откриване на Националната астрономическа обсерватория (НАО) "Рожен“ – най-големия научен комплекс по астрономия на Балканите и в Югоизточна Европа, имащ фундаментално значение за българската наука в областта на астрономията и астрофизиката. Това съобщиха от Държавен архив - Смолян.Въпреки че обсерваторията заработва по редовна програма още през есента на 1980 г., официалното ѝ откриване е насрочено за следващата година, като част от мащабните чествания на 1300-годишнината от основаването на българската държава.За отбелязването на годишнината, през 1981 г. е проведена грандиозна кампания, целяща да представи България като държава с древна култура и традиции. Извършено е мащабно строителство в цялата страна и откриването на поредица ключови културни и архитектурни обекти: Национален дворец на културата (НДК) в София, Мемориален комплекс "Създатели на българската държава“ в Шумен, Национална музейна експозиция "1300 години България“ в Националния исторически музей, Национална художествена галерия (НХГ), Дом-паметник на БКП на Бузлуджа, Паметник на Хан Аспарух в Добрич и други.Официалното откриване на НАО "Рожен“ на 13 март 1981 г. е извършено от Тодор Живков – първи секретар на ЦК на БКП и председател на Държавния съвет – най-високопоставеното лице тогава. В церемонията участват министри, завеждащи отдели на ЦК на БКП, ръководители на Смолянски окръг и на БАН, първият български космонавт инж. полк. Георги Иванов, видни наши и чужди учени, проектанти и строители, хиляди граждани.