Динамиката на международните пазари сложи край на относителното спокойствие при цените на горивата у нас. Докато бензин А95 отбелязва плавно поскъпване, достигайки нива от 1,49 евро за литър, при дизела се наблюдава рязък скок, който поставя потребителите пред сериозно изпитание. Само за последния месец дизеловото гориво е поскъпнало с близо 20%, а възходящият тренд продължава да набира скорост, сочат данни на Fuelo, информира Plovdiv24.bg.

Само в рамките на няколко дни – от 5 до 11 април - цената на дизела е нараснала с 4 цента.

По-скъпите горива също следват тази линия. Премиум дизелът вече се доближава до границата от 2 евро за литър, след увеличение от 0,31 €/л (18,56%) за месец. При бензин А100 цената в момента е около 1,70 евро за литър.

Припомняме, че рязкото поксъпване на горивата се дължи на затварянето на Ормузкия проток, а вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че страната планира да го отвори в най-близко бъдеще.