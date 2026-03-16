Всички физически лица трябва да декларират доходите си и да заплатят дължимия данък към държавата най-късно до 30 април, информира, позовавайки се на думите на директора на НАП Боряна Георгиева, която даде разяснения пред БНР. Приходите, придобити през изминалата година, вече са достъпни в предварително попълнените декларации на приходната агенция.От миналата седмица гражданите имат достъп до автоматично попълнените формуляри в електронния портал на НАП. Те са генерирани на база данни, подадени от работодателите в края на февруари.По думите на Георгиева, за да се възползвате от услугата, е необходимо да притежавате:- Персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП;- Или валиден квалифициран електронен подпис (КЕП).Самият образец на годишната декларация остава без съществени промени спрямо предходната година.Директорът на НАП напомни, че гражданите, които успеят да подадат документите си онлайн до края на март, ще могат да се възползват от бонуса от 5% отстъпка от данъка за довнасяне. Основното изискване е лицето да няма никакви предходни публични просрочени задължения към момента на подаване.Корекции по подадените данни в декларациите могат да се правят до септември. За лицата, извършвали стопанска дейност (търговци и земеделски производители), крайният срок за деклариране е 30 юни, като за тях също е предвидена възможност за последващи корекции.Директорът на НАП Боряна Георгиева припомни още, че родителите могат да се възползват от основните данъчни облекчения за деца, като сумите се приспадат от дължимия годишен данък върху доходите.