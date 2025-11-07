Диана Русинова саботира рали "Пампорово"!

© Рали "Пампорово" е отменено заради Европейския център за Транспортни политики с шеф Диана Русинова. Това научи "Фокус" от свои източници.



От ЕЦТП по някакъв начин са въздействали на АПИ и е била наложена забрана за използване на пътищата, които се стопанисват от тях, споделят източниците ни.



"Доводите спрямо рали дисциплината са абсолютно неоснователни и ще бъдат оборени, но е факт, че състезанието е отменено! За утре се планира реакция от всички участници, организатори, маршали, партньори и въвлечени в състезанието", коментираха пред "Фокус" запознати с темата.



Отборите са били вече в Пампорово, направили са опознаване на трасето, генерирали са разходи, когато им е било съобщено, че ралито се отменя. Заради това се готви колективен иск.



Според участници в състезанието ЕЦТП няма нужната експертиза и адекватна оценка да отменя автомобилни състезания.