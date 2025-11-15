ИЗПРАТИ НОВИНА
Деница Сачева: Правителството има план за "Лукойл"
Автор: ИА Фокус 10:15
© NOVA
Деница Сачева от ГЕРБ коментира в ефира на NOVA избора на Румен Спецов за особен търговски управител на "Лукойл Нефтохим“, бюджета за 2026 г. и критиките на опозицията.

Деница Сачева отхвърли твърденията на "Продължаваме Промяната - Демократична България", че Спецов няма необходимия опит за новата си позиция. Според нея биографията му показва дългогодишен професионален път, свързан с контрол на горивния сектор, анализ на риска и борба с контрабандата: "Учудена съм, че за ПП–ДБ неговата биография е непозната. Още от 2001 г. той се занимава с контрол на веригата за доставки на нефт, газ и петролни продукти“.

Сачева подчерта, че Спецов е бил кандидатура, договорена между коалиционните партньори, и че международните институции имат доверие в него – доказателство за това били бързо получените дерогации от Великобритания и САЩ. По думите ѝ особеният управител няма да действа сам, а с екип: "Той няма да взема решения еднолично. Ще работи с експерти“.

Сачева заяви още, че темите за бъдещето на рафинерията – продажба, доставки, операционна дейност – са извън компетентността на управителя и ще се решават на правителствено ниво.

Що се отнася до смяната в НАП, тя увери, че агенцията има достатъчно силен вътрешен капацитет, за да поеме прехода без рискове за контрола по въвеждане на еврото.

Тя обаче се въздържа от прогнози за евентуален бъдещ купувач на рафинерията, но подчерта, че за България най-важна е компетентността на потенциалния собственик. На въпроси дали е възможно ново искане за дерогация след април, тя каза: "Убедена съм, че Спецов ще се справи“.

Сачева определи проекта за Бюджет 2026 като единствения реалистичен вариант в настоящата икономическа и политическа ситуация. Тя отхвърли категорично твърденията на ПП–ДБ, че правителството "харчи безразборно“.

Според нея водещият спор напоследък – покачването на осигурителната вноска – е бил пресилен: "Не е вярно, че става дума за 10%. Вноската се увеличава с 2%, разпределени между работник и работодател. За заплата от 2500 лв. работникът ще даде 20 лв. повече“.

Тя припомни, че според експерти от бизнеса и синдикатите увеличението на вноските е било планирано за 2027–2028 г., но се налага да бъде изтеглено по-рано заради състоянието на НОИ.

Сачева заяви, че бюджетните затруднения са резултат от "наследството на Асен Василев“: "Той превърна 3% дефицит в стандарт, а нормата е 0%. Някой трябва да покрие този дефицит“.

Тя призна, че темата за високите бонуси в държавната администрация е чувствителна и предстои сериозно преструктуриране: "Възнагражденията в администрацията имат нужда от преразглеждане“.

Сачева обаче е категорична, че вече представеният Бюджет 2026 е финалната версия. Тя добави, че коледни добавки за пенсионерите не са планирани заради ограничените възможности.

А относто нов вот на недоверие тя заяви: "Не се опасяваме. Успешен вод на недоверие няма как да има“.


