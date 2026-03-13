ЗАРЕЖДАНЕ...
Дацов: Глупостта навсякъде по света се заплаща
"Личи си, че сме в предизборна ситуация. Няма нито една истинска мярка, която би адресирала проблема", коментира Любомир Дацов от Фискалния съвет и бивш зам.-министър на финансите пред Bulgaria ON AIR.
Бюджетът на страната
По думите му България е в "доста критична ситуация" от гледна точка на бюджета.
"Разходите са скочили на 27-28% спрямо същия период на миналата година. Голяма част са основно заради капиталовите разходи. Това няма как да е устойчиво. Тази огромна разлика между това, което притежаваш, и това, което харчиш, няма как да бъде дългосрочно", подчерта Дацов.
Войната в Близкия изток
Бившият зам.-министър на финансите прогнозира намаляване на икономическата активност и данъчните приходи, повишаване на социалните пращания и увеличаване на натиска върху бюджета, ако войната в Близкия изток продължи дълго.
"Военните действия ще са относително кратки във времето. Дори и да са месец - нищо няма да се случи, защото ще се запази проблемът, ще се запази основата на режима", обясни Дацов.
Теглене на нов външен дълг
По думите му служебното правителство има право да тегли външен дълг и "има достатъчно спокойствие".
"Това, че няма фиксирана дата за внасяне на удължителен бюджет, дава по-голяма гъвкавост", отбеляза Дацов и добави, че удължителният закон няма срок.
"Виждаме колко струва глупостта, това, че нищо не се случва, че има хора, които не знаят какво правят. Глупостта навсякъде по света се заплаща и това струва много повече пари от каквито и да е избори. В много случаи струва и нашето бъдеще, и бъдещето на децата ни", посочи той и подчерта, че 2026 г. се очаква да бъде тежка.
