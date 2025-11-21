ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Д-р Спиридонова: Ако един лекар в момента взима 2200 лв. основна заплата, как бихме могли да дадем 1550 евро основна заплата за медицински сестри
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:17Коментари (0)0
© bTV
В ерата на изкуствения интелект нашите екипи нямат система, която да показва болничното заведение със съответната компетентност, в което пациентът да бъде закаран. Звъни се по телефони и се пита за болнични легла, каза зам.-председателят на Българска болнична асоциация.

"Ще се прочуем в пазарната икономика – заплати, определени със закон. Както е тръгнало, всичко е странно в държавата.“ Това каза пред BTV д-р Цветелина Спиридонова, заместник-председател на Българска болнична асоциация.

Тя коментира одобреният на първо четене трансфер от 260 млн. евро от централния  бюджет към бюджета на Здравната каса за допълнително заплащане на дейности на лечебните заведения, за заплати на млади медици и за стартови заплащания.

"Много от моите колеги споделят, че е по-добре тези пари да не бяха влизали в бюджета на НЗОК под тази форма. Ние нямаме ясен механизъм как те ще бъдат разпределени. Няма яснота, ако ние ги дадем като заплати, следващата година отново ли ще трябва да дадем 260 млн. евро и откъде ще дойдат. Ако бях на мястото на финансовия министър, бих направила стипендии за младите специалисти. Всеки може да се яви на конкурс. За медицинските сестри нещата са по-различни. Всичко, което получават като заплащане, трябва да бъде на базата на дейност, компетентност и отговорност“, посочи д-р Цветелина Спиридонова.

"Ако един лекар в момента взима 2200 лева основна заплата, не виждам как бихме могли да дадем 1550 евро основна заплата за медицински сестри. В болничните заведения с добър мениджмънт медицинските сестри взимат по-добри заплати, но там се случва на базата на реално извършена дейност, усилия и квалификационни курсове“.

"Към основната заплата има прослужено време. В някои болници е до 1%. Има нощен труд, има спешност. Това повишава и брутната заплата. Работодателите няма да издържат да изплащат и допълнително материално стимулиране (ДМС), за да се отличат качествата на работниците“, каза още тя.

Парите на НЗОК

Според д-р Спиридонова това, че в момента бюджетът на НЗОК е увеличен с 15% не означава, че се решават проблеми.

"Даваме огромни пари в доболничната помощ с надеждата, че ще се засилят профилактичните прегледи. Парите от профилактика се връщат, защото никой не е направил така, че тя да е ефикасна“.

"Какво означава профилактична програма, която не е популярна, няма селектирани пациенти? Дават се пари и се казва – оправяйте се. Няма реформа в спешната помощ. В ерата на изкуствения интелект нашите екипи нямат система, която да показва болничното заведение със съответната компетентност, в което пациентът да бъде закаран. Звъни се по телефони и се пита за болнични легла, а всичко това струва ценни минути за живота на човека. Толкова е лесно да се въведе, а ние сме в ситуация, в която законодателят определя заплати“, каза зам.- председателят на Българска болнична асоциация.

Според нея твърде много пари отиват във фармацевтичния сектор - четвърт от бюджета на НЗОК отива за лекарства.

"Имаме повече пари за лекарства за онкоболни без да имаме повишена ефективност в лечението на онкоболни. България е във водещите редици на онкозаболеваемостта. Липсва и контролът“, отбеляза тя.

"Трябва да има електронни търгове за лекарства. Трябва да има контрол от страна на пациентите – кой реално е хоспитализиран, как е хоспитализиран, какво е лечението. Има интерес тези неща да не стигат до реални контролни механизми“, посочи още д-р Цветелина Спиридонова.


Още по темата: общо новини по темата: 167
21.11.2025 »
21.11.2025 »
21.11.2025 »
20.11.2025 »
20.11.2025 »
20.11.2025 »
предишна страница [ 1/28 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
"Добрият пример" събра 24 000 лева за ремонта на Клиниката по инф...
16:34 / 21.11.2025
БНБ пуска нова монета
16:23 / 21.11.2025
Христанов: Носих умиращ човек в одеало
15:54 / 21.11.2025
НИМХ: Идва обрат
15:37 / 21.11.2025
Експерт: Роботите ще заместят хората, коитo досега въpшеха тежкат...
15:08 / 21.11.2025
НОИ: За година пенсионерите се увеличиха с над 12 хил., а до септ...
15:39 / 21.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Башар Рахал: Страх ме е, че синът ми Анди няма да има баща
Башар Рахал: Страх ме е, че синът ми Анди няма да има баща
13:16 / 19.11.2025
Всички, които държат над 1000 лв. в брой, са официално уведомени за реда и условията на обмена
Всички, които държат над 1000 лв. в брой, са официално уведомени за реда и условията на обмена
09:08 / 21.11.2025
Експерти: С цените на имотите в България ще се случи същото, което стана и в Хърватия след приемането на еврото
Експерти: С цените на имотите в България ще се случи същото, което стана и в Хърватия след приемането на еврото
10:06 / 19.11.2025
Голяма фирма напуска България, стотици работници остават на улицата
Голяма фирма напуска България, стотици работници остават на улицата
10:26 / 19.11.2025
Бизнесмен: Виждаме как един лев се превръща директно в едно евро
Бизнесмен: Виждаме как един лев се превръща директно в едно евро
10:47 / 19.11.2025
Служителите могат да останат без ваучери за храна, секторът настоява сумата да се увеличи до 150 евро през 2026 г.
Служителите могат да останат без ваучери за храна, секторът настоява сумата да се увеличи до 150 евро през 2026 г.
12:18 / 19.11.2025
Историята на младия ром от България, който се превърна в опора за стотици сънародници в Германия
Историята на младия ром от България, който се превърна в опора за стотици сънародници в Германия
21:10 / 19.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бюджет 2026
Арестуваха кмета на Варна
Кабинетът "Желязков"
Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: