|Cмущаващ детайл около случая "Петрохан-Околчица"
На видеозаписите се вижда, че Златков отпътува за София на 1 февруари 2026 г. около 07:12 ч. със сребрист пикап. По-късно същият автомобил се връща в хижата около 13:54 ч. Не е ясно кой слиза от пикапа, но се вижда, че колата е паркирана на заден ход към гаража, след което оттам излизат трима души и куче.
Междувременно кемперът с Ивайло Калушев и Александър Макулев напуска хижата в 10:16 ч., като Николай Златков не се качва на него преди тръгването.
От МВР се очаква да изяснят как Златков е успял да се озове в кемпера и да достигне до връх Околчица. Ако той е пресрещнал кемпера с пикапа, остава въпросът кой е върнал автомобила в хижата в 13:54 ч.
Ако самият Златков е върнал пикапа и след това е достигнал кемпера, остава неясно с какъв транспорт е извършил придвижването.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
