Cмущаващ детайл около случая "Петрохан-Околчица"

© Неясноти около придвижването на Николай Златков до връх Околчица. Според предоставени от МВР записи от камерата на паркинга на хижа Петрохан се очертават неясноти относно маршрута на Николай Златков, предава Bird.bg.



На видеозаписите се вижда, че Златков отпътува за София на 1 февруари 2026 г. около 07:12 ч. със сребрист пикап. По-късно същият автомобил се връща в хижата около 13:54 ч. Не е ясно кой слиза от пикапа, но се вижда, че колата е паркирана на заден ход към гаража, след което оттам излизат трима души и куче.



Междувременно кемперът с Ивайло Калушев и Александър Макулев напуска хижата в 10:16 ч., като Николай Златков не се качва на него преди тръгването.



От МВР се очаква да изяснят как Златков е успял да се озове в кемпера и да достигне до връх Околчица. Ако той е пресрещнал кемпера с пикапа, остава въпросът кой е върнал автомобила в хижата в 13:54 ч.



Ако самият Златков е върнал пикапа и след това е достигнал кемпера, остава неясно с какъв транспорт е извършил придвижването.