ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Cмущаващ детайл около случая "Петрохан-Околчица"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:58Коментари (0)40
©
Неясноти около придвижването на Николай Златков до връх Околчица. Според предоставени от МВР записи от камерата на паркинга на хижа Петрохан се очертават неясноти относно маршрута на Николай Златков, предава Bird.bg.

На видеозаписите се вижда, че Златков отпътува за София на 1 февруари 2026 г. около 07:12 ч. със сребрист пикап. По-късно същият автомобил се връща в хижата около 13:54 ч. Не е ясно кой слиза от пикапа, но се вижда, че колата е паркирана на заден ход към гаража, след което оттам излизат трима души и куче.

Междувременно кемперът с Ивайло Калушев и Александър Макулев напуска хижата в 10:16 ч., като Николай Златков не се качва на него преди тръгването.

От МВР се очаква да изяснят как Златков е успял да се озове в кемпера и да достигне до връх Околчица. Ако той е пресрещнал кемпера с пикапа, остава въпросът кой е върнал автомобила в хижата в 13:54 ч.

Ако самият Златков е върнал пикапа и след това е достигнал кемпера, остава неясно с какъв транспорт е извършил придвижването.


Още по темата: общо новини по темата: 241
19.02.2026 Калушев, след като разбира за смъртта на българин в Мексико: Вие глупаци ли сте, защо говорите за това с други хора?
19.02.2026 София Андреева заговори за тунел в "Петрохан", който "обяснява много странни неща"
19.02.2026 Владислав Панев: Сандов е поканил Калушев на събитието, на което съм бил и
аз
19.02.2026 Психолог за идеята за видим регистър на педофилите: Публично линчуване по никакъв начин няма да доведе до спад
18.02.2026 Андрей Янкулов: Не познавам никого от сдружението на Калушев, не съм му
дарител
18.02.2026 Вижте с отлично качество новите записи от камерите на "Петрохан"
предишна страница [ 1/41 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Обърканата пенсионна формула карат хората да се осигуряват минима...
20:54 / 19.02.2026
"Току-що в ръцете ми умря човек": Разказът на една жена за борбат...
20:30 / 19.02.2026
Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват...
19:45 / 19.02.2026
Автомобилите минават на годишен технически преглед, независимо от...
19:25 / 19.02.2026
Гюров назначи двама заместник-министри на външните работи
20:10 / 19.02.2026
Калушев, след като разбира за смъртта на българин в Мексико: Вие ...
15:45 / 19.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Парламентарни избори 2026
Арестуваха британския принц Андрю
Бюджет на Пловдив за 2025 година
Протести срещу Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: