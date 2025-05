Cлед 22 ч. хотели, които имат незаети стаи, свалят цената до 90% само и само да не са на загуба

© ай-малко с 30% по-скъпо от ранното записване през януари излиза българското море, ако запазваме почивката Last minute, или "в последна минута“. Така например една седмица за двама в тризвезден хотел със закуска и вечеря в топ курорта "Албена“, запазена през януари, излиза 1400 лв., докато в предложение Last minute за "Албена“ със същите условия в момента върви около 1600 лв., установи проверка на "Телеграф“ при преглед на офертите в туристическите търсачки в интернет. За същия курорт пак в предложението "последна минута“ за двама души олинклузив в четири звезди цените минават и 4500 лв., обратно на разбирането в туризма, че при този вид оферти услугата драстично трябва да падне.



Румен Драганов, директор на Института за анализи и прогнози на информационната среда в туризма, коментира пред "Телеграф“, че практически в България хотелски резервации Last minute не се правят. Офертите, които се продават в търсачките в интернет от наши хотели, маркирани като "последна минута“, са най-обикновени промоции, особено когато става дума за намаления, които ще се случат след един, два или три месеца.



Той даде пример с Испания, където след 22 ч. хотели, които имат незаети стаи, свалят цената до 90% само и само да не са на загуба. "Заставаш пред хотела, чакаш да мине 22 ч. и тогава на рецепцията ти казват: Да, имаме свободна стая, която поради извънредната ситуация се предлага многократно по-евтино. Аз самият съм се възползвал от този тип услуга в Испания“, сподели той.



Според него типичния Last minute можеш да изживееш на летище, където стоиш, следиш таблото и гледаш кога ще се появи надписът Last minute. "Тогава, понеже авиокомпаниите, особено когато става дума за чартърни полети, имат незаети места и искат да се освободят от тях, свалят драстично цените на билетите. Така до Тенерифе може да стигнеш вместо за 300 евро за 20“, обясни той. От този тип оферти обаче се възползват предимно свободни хора, които решават, че трябва да заминат някъде, и най-често нямат семейни ангажименти. Или просто късметлии, за които има щастливо стечение на обстоятелствата, че в определения момент има свободни места почти без пари за дестинацията, за която възнамеряват да летят.