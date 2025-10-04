© "Охраняват се всички подстъпи към вилно селище “Елените", включително и плажната ивица, за да няма достъп. Има подаден сигнал преди около час от руски гражданин за това, че няма връзка със съпругата си.



Група от ОД МВР Бургас отиде на място, за да види коя е вилата. Това са вилите, до които нямаше достъп до момента, но водата започна да намалява, цял ден се източваше.



Намерен е трупът на жената, която е на 58 години. Тялото бе затрупано с кал и дървета. Това е четвъртата жертва на стихията. Започва досъдебно производство", съобщиха от МВР Бургас.



