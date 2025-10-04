ЗАРЕЖДАНЕ...
|Четвърта жертва на стихията в Елените, откриха тялото на руска гражданка, затрупано от кал
Група от ОД МВР Бургас отиде на място, за да види коя е вилата. Това са вилите, до които нямаше достъп до момента, но водата започна да намалява, цял ден се източваше.
Намерен е трупът на жената, която е на 58 години. Тялото бе затрупано с кал и дървета. Това е четвъртата жертва на стихията. Започва досъдебно производство", съобщиха от МВР Бургас.
