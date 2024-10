© виж галерията Цанислав Ангелов завоюва престижното първо място на финала на емблематичната програма Bar Masters, която за шеста поредна година събра на едно място най-добрите бармани в страната и им предостави възможност да обменят опит и да демонстрират своите умения и креативност в приготвянето на коктейли. Доказаният професионалист премина през серия от предизвикателства, лекторски панели и се пребори с конкуренция от 150 бармани, за да достигне до финалния етап на състезанието. Той се проведе в два рунда на 2 октомври, като в тях Цанислав Ангелов се открои с перфектното си изпълнение и безупречния си авторски коктейл "Бонд на Балканите“.



Именно той спечели сърцата на публиката, състояща се от близки на участниците, партньори на Кока-Кола ХБК България, както и от представители на екипите, отговарящи за развитието на алкохолното портфолио на компанията в 29 държави, и впечатли уважаваното жури, в състав Chelsie Bailey - европейски бранд посланик за марката Schweppes, Alessandro Garneri - Master of Botanicals, и Giuseppe Musso - Master Blender на MARTINI. Освен престижната титла "Бар Мастър на България 2024“, тазгодишният победител получи и парична награда на стойност 7 000 лева.



Той бе награден лично от директора "Нови бизнеси“ в Кока-Кола ХБК Jaak Mikkel, който сподели: "Bar Masters заслужено e носител на 1-вото място в класацията на Кока-Кола ХБК за най-добри практики в ХоРеКа бизнеса през изминалата година - благодарение на огромния труд и усилия на българския екип, както и на доказано високото ниво на участниците в програмата.



Нашата визия е да бъдем водещият 24/7 партньор за напитки, осигурявайки точните предложения за всеки повод и време на денонощието и вярвам, че тази емблематична програма ще продължи да допринася за развитието на барманската общност и коктейлната култура в България в унисон с нарастващия потребителски интерес.“



Веднага след победителя - на второ и трето място в шестото издание на програмата се класираха Петър Божинов и Крис Арсов, които показаха забележителни умения и спечелиха парични награди на стойност 3 000 лева и 2 000 лева.



Освен това, благодарение на Schweppes, победителят и първият му подгласник ще премерят сили в предизвикателство с бармани от 8 други държави в рамките на Athens Bar Show. Те ще се състезават за голямата награда, а именно бармански курс в международно признатия бар "Line“, собственост на носителя на титлата Барман на годината за 2012 г. за Гърция и представител на страната на световните финали в Бразилия - Vasilis Kyritsis.



От старта на вдъхновяващата инициатива, която обединява барманската общност в България, до днес в нея са взели участие над 700 професионалисти, които в рамките на програмата ежегодно преминават през множество предизвикателства и обучения. Тази година, например, изданието стартира с двудневно барманско събитие, под името Bar Master Show. То предостави уникалната възможност на над 100 посетители да се запознаят с тънкостите на занаята чрез различни тематични лекторски панели, водени от утвърдени имена в барманската индустрия у нас. Специален гост в него беше и Vasilis Kyritsis.



След него, по време на летния сезон, участниците планираха собствени pop-up барове с авторско меню и концепции, като най-добрите 23 от тях успяха да продължат към следващия етап - барманския лагер. Тази година той се проведе в Гърция, където професионалистите взеха участие в интерактивни семинари, водени от утвърдени специалисти, посетиха емблематични заведения в Солун и се впуснаха в предизвикателството да открият интересна гръцка съставка, с която да създадат оригинален коктейл в средиземноморски стил. Най-добре справилите се в това начинание продължиха към финалния трети етап на програмата, който се състоя от два рунда. По време на първия рунд, наречен Stars Of Martini, участниците приготвиха 5 класически коктейла с Martini за 5 минути, а във втория рунд - The Signature Cocktail, те показаха своите умения и креативност, като създадоха свой собствен авторски коктейл.



На финала на програмата, гостите и участниците се насладиха на изискани коктейли, незабравими мигове и приятна атмосфера, изпълнена с ярки срещи и вдъхновение. Всичко това допринесе за успешния завършек на инициативата, чиято основна цел е не само да открие и награди най-добрите бармани в България, но и да създаде общност, която да обменя опит, да вдъхновява новото поколение бармани и да забавлява.



В търсенето на най-добрия барман в България се присъединиха и редица водещи марки от непрекъснато развиващото се 24/7 портфолио на Кока-Кола ХБК България. Сред тях се наредиха известната като първата газирана безалкохолна напитка в света - Schweppes, Naked Malt - официалният уиски партньор на "THE WORLD’S 50 BEST BARS", Gentleman Jack - уискито, което се отличава с безкомпромисно качество, водка Finlandia, ромът с над 130-годишна история - Brugal, най-известният английски джин Bombay Sapphire, Jägermeister "MANIFEST“ и италианското кафе със 142-годишна история Caffe Vergnano.



Консумирай отговорно!



www.konsumirai-otgovorno.bg