Жълт код за интензивни валежи е обявен за голяма част от България. Според предупреждението на Националния институт по метеорология и хидрология в петък на много места се очакват проливни дъждове, гръмотевични бури и градушки.

Къде е най-голям рискът

Картата на НИМХ показва, че предупреждение за потенциално опасно време е в сила за почти всички области в страната. Очакванията са най-съществените валежи да бъдат в Централна и Източна България, както и в планинските райони.

Синоптиците предупреждават, че на места количествата на валежите ще бъдат значителни, а бурите могат да бъдат придружени от силни пориви на вятъра и градушки.

Градушки и силен вятър

През деня нестабилното време ще се запази в почти цялата страна. На много места се очакват гръмотевични бури, а локално и градушки.

Вятърът ще бъде до умерен, а в Дунавската равнина, западната част на Горнотракийската низина и по долината на Струма временно ще се усилва и ще духа от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, а в София около 19 градуса.

Значителни валежи в планините

В планинските райони също се очаква динамично време с развитие на купесто-дъждовна облачност, краткотрайни валежи и гръмотевици.

Най-обилни ще бъдат валежите в централните части на Стара планина и в Рило-Родопската област. Температурите ще останат сравнително ниски за сезона – около 14 градуса на 1200 метра и около 6 градуса на 2000 метра надморска височина.

Дъжд и по Черноморието

По Черноморието също ще има условия за краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици.

Максималните температури по крайбрежието ще достигнат между 23 и 26 градуса. Морската вода остава сравнително топла – между 20 и 22 градуса, а вълнението ще бъде около 2 бала.