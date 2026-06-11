Жълт код за интензивни валежи е обявен за голяма част от България. Според предупреждението на Националния институт по метеорология и хидрология в петък на много места се очакват проливни дъждове, гръмотевични бури и градушки.
Къде е най-голям рискът
Картата на НИМХ показва, че предупреждение за потенциално опасно време е в сила за почти всички области в страната. Очакванията са най-съществените валежи да бъдат в Централна и Източна България, както и в планинските райони.
Синоптиците предупреждават, че на места количествата на валежите ще бъдат значителни, а бурите могат да бъдат придружени от силни пориви на вятъра и градушки.
Градушки и силен вятър
През деня нестабилното време ще се запази в почти цялата страна. На много места се очакват гръмотевични бури, а локално и градушки.
Вятърът ще бъде до умерен, а в Дунавската равнина, западната част на Горнотракийската низина и по долината на Струма временно ще се усилва и ще духа от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, а в София около 19 градуса.
Значителни валежи в планините
В планинските райони също се очаква динамично време с развитие на купесто-дъждовна облачност, краткотрайни валежи и гръмотевици.
Най-обилни ще бъдат валежите в централните части на Стара планина и в Рило-Родопската област. Температурите ще останат сравнително ниски за сезона – около 14 градуса на 1200 метра и около 6 градуса на 2000 метра надморска височина.
Дъжд и по Черноморието
По Черноморието също ще има условия за краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици.
Максималните температури по крайбрежието ще достигнат между 23 и 26 градуса. Морската вода остава сравнително топла – между 20 и 22 градуса, а вълнението ще бъде около 2 бала.
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